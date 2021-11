Sono passati oltre due mesi da quando scrivevamo che Investire in quel momento sulle azioni Monnalisa sarebbe stato come giocare a testa o croce, ma nulla è cambiato. Anzi, da inizio febbraio 2021 le azioni Monnalisa sono in bilico tra rialzo e ribasso e qualunque tentativo di uscire da questo stretto trading range sembra inutile.

Eppure i primi sei mesi del 2021 sono stati molto interessanti per l’azienda che produce e distribuisce capi di abbigliamento per bambini. La società, infatti, ha riportato un solido risultato del primo semestre con perdite ridotte (-79%), entrate migliorate (+37%) e un miglior controllo delle spese.

Questo risultato ha anche portato a una revisione al rialzo del prezzo obiettivo individuato dagli analisti. Allo stato attuale, quindi, il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 23%.

Per il resto il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione superiore al 50%. Questo livelli di sottovalutazione è confermato dal Price to Book ratio. Il rapporto tra prezzo e utili (PE), invece, esprime sopravvalutazione sia rispetto al settore di riferimento che al mercato italiano.

Un punto di forza di Monnalisa dovrebbe essere la crescita degli utili. Secondo gli analisti, infatti, per il prossimi tre anni la crescita media annua degli utili dovrebbe essere di circa il 100%.

Da inizio febbraio 2021 le azioni Monnalisa sono in bilico tra rialzo e ribasso, cosa fare secondo l’analisi grafica?

Il titolo azionario Monnalisa (MIL:MNL) ha chiuso la seduta del 1 novembre a 3,78 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Della lunga fase laterale abbiamo già detto. L’unica cosa che possiamo fare è ricordare i livelli che comprimono le quotazioni del titolo e monitorare eventuali rotture che potrebbero preludere a forti movimenti direzionali. In particolare, le quotazioni si stanno muovendo all’interno di un canale di prezzi molto stretto delimitato dai livelli 3,81 euro e 4,15 euro.

Una chiusura settimanale superiore a 4,15 euro farebbe scattare una proiezione rialzista verso gli obiettivi indicati in figura. Nel caso in cui venga raggiunta la massima estensione rialzista il titolo potrebbe guadagnare circa l’80% rispetto ai livelli attuali.

Nel caso di una discesa, invece, il titolo potrebbe tornare verso i minimi di inizio anno in area 3,27 euro.