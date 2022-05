Preparare gli involtini, come ben sappiamo, è un ottimo escamotage per mettere insieme più ingredienti in maniera elegante e raffinata. Infatti, è proprio questo uno dei motivi che spinge tante persone a realizzarli anche a casa. Inoltre, è un piatto veramente versatile, che può essere servito come secondo, contorno o addirittura come antipasto. Sulle nostre pagine abbiamo visto come realizzarli in tantissimi modi, utilizzando indifferentemente la carne, il pesce o le verdure.

Nelle prossime righe, invece, vedremo come sfruttare degli ortaggi molto comuni, ossia i peperoni. Questi ultimi faranno da involucro ad una farcitura in cui, tra i tanti ingredienti, spiccano i capperi, che valgono veramente oro per la salute. Per preparare i nostri deliziosi involtini di peperoni ripieni avremo bisogno di:

3 peperoni;

250 g di filetto di orata;

350 g di patate;

2 cucchiai di capperi sotto sale;

pangrattato;

sale e pepe;

olio EVO;

prezzemolo.

Da gustare con gli occhi e con la bocca questi deliziosi involtini dal ripieno irresistibile

Innanzitutto, dopo aver lavato per bene i peperoni, posizioniamoli su una teglia rivestita con carta forno. Inforniamoli per 40 minuti a 180 gradi, rigirandoli a metà cottura per cuocerli uniformemente. Nel frattempo, portiamo a bollore dell’acqua in una pentola e aggiungiamo le nostre patate. Facciamole lessare per circa 30 minuti e, una volta finito, schiacciamole riversando il tutto in una ciotola. Fatto ciò, sforniamo anche i peperoni e lasciamoli intiepidire a temperatura ambiente.

A questo punto, su un tagliere iniziamo a tritare i filetti di orata, precedentemente privati delle spine, e trasferiamoli nella ciotola con all’interno le patate. Ora passiamo sotto l’acqua corrente i capperi e poi tritiamo anch’essi insieme al prezzemolo e del pepe in grani. Aggiungiamo questo composto sempre nella ciotola ed iniziamo a mescolare tutti gli ingredienti, aggiustando anche la quantità di sale.

Ora non ci resta che riprendere i nostri peperoni, spellarli ed aprirli, rimuovendo il picciolo ed i semi interni. Dopo di che tagliamoli a strisce larghe 5 cm e farciamoli con il ripieno di patate e pesce appena creato. Arrotoliamo il tutto come fossero degli involtini e posizioniamoli all’interno di una pirofila, leggermente unta con olio EVO e ricoperta di pangrattato.

Inforniamo, quindi, a 200 gradi per 20 minuti, ma a 5 minuti dalla fine azioniamo la modalità grill. Una volta pronti e ben dorati, lasciamoli un attimo riposare a temperatura ambiente, così da poter distinguere tutti i sapori al momento dell’assaggio. Quindi, ecco tutti i passaggi per realizzare questi fantastici involtini di peperoni da gustare con gli occhi prima ancora di assaggiarli.

Lettura consigliata

È questa la torta salata del momento da preparare in 10 minuti e con pochissimi ingredienti