L’articolo 169 del codice della strada ci ricorda che il trasporto degli animali domestici in macchina è severamente vietato, se non con opportune misure di sicurezza. Da € 78,50 a 331,10 e la decurtazione di un punto se trasgrediamo in auto l’articolo 169 senza dotarsi di:

a) un trasportino nel quale deporli;

b) una griglia o grata divisoria tra baule e abitacolo passeggeri.

Giustamente il codice della strada vieta ai nostri amici di scorrazzare liberi per la macchina.

Il bene del guidatore e dell’animale

Prendere le dovute misure di sicurezza ha il compito di garantire salute e benessere non solo del guidatore, ma anche dei nostri amici a 4 zampe che fanno il viaggio con noi. Senza contare, ovviamente che, soprattutto il cane, più imprevedibile del gatto, può mettere a repentaglio l’equilibrio di guida dell’autista della vettura. Dobbiamo poi tenere conto che il cane soffre spesso il mal d’auto, che, può sfociare in molteplici manifestazioni. La nostra redazione ricorda, in ogni caso, che se il cane dimostra agitazione e paura, conviene fermarsi quanto prima e cercare di rassicurarlo.

Il trasportino

Il trasportino è uno dei due mezzi leciti utilizzabili per evitare sanzioni da € 78,50 a 331,10 e la decurtazione di un punto se trasgrediamo in auto l’articolo 169. Preferibile per gatti e cani di piccola taglia, i nostri esperti vi consigliano quelli in plastica lavabili. Il trasportino, a differenza della rete, è trasportabile e lavabile. Consigliato fermarlo con la cintura di sicurezza nel caso venga posto su uno dei sedili.

La rete divisoria

Più comune per i padroni che abbiano cani di taglia grande, ha lo svantaggio di mantenere comune il nostro amico a contatto coi tessuti. Consigliabile l’utilizzo di tappetini o asciugamani supplementari per evitare danni ed episodi sgradevoli agli interni della vettura. Quasi tutti i modelli moderni prevedono dei ganci che si legano al poggiatesta posteriore, permettendo al cane movimento completo in tutto il baule. Reti e ganci a partire da € 39 circa, quindi la metà della sanzione minima in cui potremmo incorrere, se contestati. Decisamente conveniente!

