Wall Street chiusa per festività e gli altri indici azionari come da copione e nella maggioranza dei casi similari, con pochi volumi si portano al rialzo. Tutto rinviato ai prossimi giorni anche se da domani attendiamo direzionalità rialzista per i mercati azionari internazionali. Questo in ossequio alle nostre statiche e previsioni per l’anno in corso.

Procediamo per gradi.

Alle ore 19:31 chiusura della giornata di contrattazione del 5 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.644

Eurostoxx Future

4.075

Ftse Mib Future

25.335

S&P 500 Index

4.352,33 alla chiusura del 2 luglio

Il rialzo dovrebbe continuare almeno fino alla prima decade del mese di agosto

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 2 luglio.

Scenario atteso e previsione per la settimana del 5 luglio

Il minimo settimanale dovrebbe formarsi fra lunedì e martedì ed il massimo nella giornata di venerdì. Domani è importante per capire se la settimana prenderà la direzione che attendiamo.

Da domani attendiamo direzionalità rialzista per i mercati azionari internazionali

Dax Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 6 luglio superiore a 15.738.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 6 luglio superiore a 4.102.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 6 luglio superiore a 25.295.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 6 luglio inferiore a 4.326.

Quale operatività di trading mantenere per la giornata di martedì?

Il quadro tecnico continua a rimanere inalterato e soprattutto indeciso. Per questo motivo, anche per domani si continua a consigliare di operare solo in intraday e in ottica multidays long solo su Wall Street e quindi a bordo campo per gli altri indici analizzati.

Come al solito si procederà per step.