Cyberpunk 2077: nuove notizie. Dagli autori di The Witcher arriva il titolo più chiacchierato degli ultimi due anni nel mondo videoludico. Un gioco che è già una leggenda prima ancora di venire giocato, che ha animato il panorama di Internet e del mondo social rimanendo protagonista per mesi.

Abbiamo una data

Cyberpunk 2077 sarà disponibile per Playstation 5, in arrivo queste vacanze natalizie. I fan si sono visti presentare un infinità di date ogni volta smentite e rimandate ma finalmente abbiamo una sicurezza. Con un ambientazione futuristica ed accattivante ed una grafica di altissimo livello Cyberpunk 2077 si è fatto attendere. Le notizie sul gioco sono ormai molte ed i fan sono impazienti di immergersi in questo gameplay fluido ed in prima persona. L’interazione con i personaggi, la personalizzazione e le scelte individuali sono in grado di regalare un’esperienza unica diversa per ognuno. Un gioco che si presta a varie partite, ogni volta sempre diverse con risvolti inattesi.

Un gioco completissimo

La personalizzazione del personaggio in Cyberpunk 2077 è una delle più complete mai viste, si è parlato anche di un attenzione ai dettagli “più intimi” tanto è che in alcuni paesi saranno rilasciate delle versioni censurate del gioco.

Il comparto delle quest è molto ampio e fra main e secondarie il giocatore avrà molte ore davanti a sé.

Un universo da esplorare ricco di personaggi, avventure ed evoluzione del personaggio. Moltissime le abilità, gli stili di gioco e gli approcci che il giocatore può dedicare ad ogni singola nuova sfida.

Sarà presente anche la possibilità di sviluppare delle romance per rendere l’esperienza ancora più immersiva.

Facciamo trovare questo titolo sotto l’albero di Natale e occupiamo le nostre vacanze immergendoci in un futuro distopico pieno di sorprese. E se non riuscite ad aspettare cercate i numerosi video rilasciati dai creatori dove ci sono anche 48 minuti di gameplay che esplora ogni dettaglio, dai filmati all’azione.