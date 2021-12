Come osservato in precedenti occasioni, un rilevante segnale che aiuta a districarsi nel puzzle dei mercati finanziari, riconduce alla curva dei rendimenti.

Sia un’inversione ribassista della sua pendenza, sia un ritorno alla consueta conformazione rialzista, orientano l’analista nel comprendere la sussistenza o il venir meno di tensioni finanziarie.

Si tratta di quanto recentemente verificatosi sulla curva dei rendimenti, relativa ai titoli di Stato italiani.

Curva dei rendimenti e Magic Box fanno pensare ad un ribasso terminato?

Prima abbiamo assistito ad una inversione ribassista della pendenza della curva nel tratto tra 1 anno e 2 anni.

Questo segnale aveva lanciato un alert, in primis sulla tenuta del mercato azionario, ed avevamo avvisato il lettore di ProiezionidiBorsa che poteva succedere di tutto.

Soprattutto una estensione, principalmente in termini di prezzo, del ribasso in corso.

Evento prontamente verificatosi.

Ecco infatti il grafico, da cui avevamo tratto quella analisi.

Entro il circoletto rosso abbiamo rimarcato il tratto che si era invertito.

Nuova pendenza rialzista

Ma la curva si è nuovamente portata al rialzo, nel tratto prima negativamente inclinato.

Ecco infatti il relativo grafico.

La freccia rossa sottolinea questa ritrovata pendenza positivamente inclinata.

Qual è il significato di questo segnale?

Come una pendenza negativa indica tensione, la rinnovata inclinazione rialzista indica il venir meno della stessa e costituisce segnale rialzista anche per il mercato azionario, che farebbe pensare alla fine del ribasso o che questa non è comunque lontana.

Le motivazioni di questa modifica

A nostro avviso, i motivi che hanno spinto verso questa modifica rialzista riconducono essenzialmente ad una correlata modifica delle opinioni mediche, rispetto alle prime analisi della variante Omicron. Si tratta soprattutto di questo, se la dinamica della yield curve è tornata rialzista.

In un primo momento si era parlato, da parte degli esperti, di una variante non solo particolarmente contagiosa, secondo taluni paragonabile alla varicella.

Ma, anzi, molto pericolosa.

Poi successive indicazioni riconducevano, invece, a considerazioni decisamente positive.

A quanto pare si tratterebbe di variante meno grave, quanto agli effetti, rispetto a quella sinora predominante, la delta.

E taluni si sono spinti fino a preventivare, con la diffusione di questa ultima variante, anche la fine prossima della pandemia.

O quanto meno il passaggio ad una forma di endemia legata a situazioni, che potremmo definire normalizzate.

In altri termini, una situazione più somigliante a quella delle consuete influenze stagionali.

Sicuramente presenti, ma con un livello di pericolosità decisamente più ridotto, rispetto a certe varianti del Covid. Appunto maggiormente assimilabile a quello di una comune influenza.

Tutto questo, naturalmente, ha comportato anche modifiche degli scenari economici.

Non più rischio di nuovi lockdown e collassi economici ma, anche sotto questo punto di vista, una situazione decisamente più normalizzata.

Il quadro tecnico

Dal punto di vista tecnico, tra i diversi scenari indicati, sinora si è realizzato quello che prevedeva già raggiunta, in particolare sul Future Ftse Mib, un’area target, proiettata con il metodo Magic box, riconducibile al seguente grafico.

Notiamo infatti che la barra rossa a sinistra nel riquadro giallo, ha formato un bottom molto vicino al bordo inferiore del pattern, ed area obiettivo del pattern proiettato. Da questo punto le quotazioni si sono nuovamente portate al rialzo.

Basterà ad archiviare ipotesi alternative di prosecuzione ribassista, di cui una proiettava ulteriori ribassi almeno sin verso la metà di gennaio?

Una prima risposta deve necessariamente sottolineare che molto, da quando ha fatto la sua comparsa il Covid, dipende proprio dal virus.

In grado, come abbiamo visto, di catalizzare rilevanti reazioni dei mercati, compresa l’inclinazione della curva dei rendimenti.

Sotto il profilo grafico, notiamo due rette discendenti, tracciate seguendo i canoni del metodo proprietario Magic Box.

Le quotazioni si trovano quindi ancora all’interno di un canale ribassista.

Concludendo sul tema “Curva dei rendimenti e Magic Box fanno pensare ad un ribasso terminato?”, osserviamo che primo segnale di inversione sarebbe rappresentato dalla fuoriuscita da questo canale, e successiva conferma dovrebbe ricondurre al superamento del massimo della barra rossa a sinistra nel riquadro giallo.

Almeno con una chiusura daily, e meglio se settimanale, superiore a tale riferimento resistenziale.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“