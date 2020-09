Per affrontare ogni giorno che la vita ci regala, a volte è necessario trovare un aiuto.

Non sempre proviamo emozioni positive e non sempre le cose vanno come avevamo previsto.

Generalmente la tendenza è quella di “dimenticarsi” di queste sensazioni spiacevoli. Come se riponessimo in un cassetto. Addirittura spesso tendiamo a ignorarle e far finta che non esistano.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Questa modalità è assolutamente normale. Capita di non avere la forza e il tempo di fermarsi e “digerire” quella negatività. E allora andiamo avanti, lasciando che “il fare” stenda un velo.

Un comportamento del genere verso noi stessi può in un primo momento sembrare la soluzione. In apparenza sembriamo forti e capaci di affrontare gli eventi negativi e le ansie.

In realtà, con l’andare del tempo c’è il rischio che questo crei uno stato di chiusura e di sofferenza difficile da curare.

Ecco come curare lo stress e le delusioni con un esercizio di Mindfulness

Cos’è la Mindfulness

La mindfulness è una forma meditativa, una strategia che permette di curare le piccole ansie giornaliere e le insoddisfazioni.

Il termine mindfulness si riferisce alla parola “sati” della lingua liturgica indiana. Il suo significato è “attenzione consapevole”.

Questa meditazione si basa sulla osservazione dei pensieri senza che vengano valutati buoni o cattivi. Inibisce la caratteristica umana di pensare e ripensare sulle cose e sulle azioni.

La tendenza a rimuginare crea un circolo vizioso e non ci si libera con facilità.

È vero che non tutte le pratiche di meditazione funzionano. Dipende molto dal nostro stato di stress e da come siamo fatti.

Nonostante ciò, vale la pena di provare un semplice esercizio da fare comodamente a casa da soli.

Curare lo stress e le delusioni con un esercizio di Mindfulness

Sedersi in una posizione comoda su una sedia o a terra su un cuscino. La schiena deve essere dritta ma rilassata. Cerchiamo attenzionare ed eliminare le tensioni del corpo.

Chiudete gli occhi e concentratevi sul vostro respiro. Non cercate in alcun modo di costringerlo a essere più veloce o lento. Lasciatelo fluire.

Portate l’attenzione a tutto il corpo e valutate dove sentite sollievo e dove invece sentite tensione.

Cercate di mantenere questa attenzione. Se cominciate a vagare come di norma tra i pensieri, rendetevi consapevoli. Riportate l’attenzione al corpo e al respiro.

Soffermatevi sulle parti del corpo che sentite più dolenti. Quelle sono le parti dove lo stress si è fermato. Cercate di ricreare l’immagine o il ricordo dell’evento che ha creato quell’ansia.

Prendetene coscienza e accettatela.

Continuate a respirare naturalmente sentendo il respiro proprio dove sentite male.

Lasciate andare quell’emozione sgradevole.

Questo metodo potrà davvero aiutarci ad affrontare tutti gli eventi negativi. Dopo averlo fatto anche il corpo sarà sollevato dalle tensioni accumulate.