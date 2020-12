Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le piante in un appartamento regalano gioia e armonia. Avere dei fiori in giro per la casa, infatti, non può che rendere chi ci abita più rilassato e felice. E, a proposito, noi del team di ProiezionidiBorsa, abbiamo indicato in questo articolo quali sono le piante migliori da avere in casa per assicurare benessere e serenità. Ma, tornando alla questione di oggi, c’è una voce che gira da diversi anni e che solleva non pochi dubbi e polemiche. E riguarda le donne che hanno, come ogni mese, il ciclo mestruale. Si crede, infatti, che curare le piante in questo momento, potrebbe farle morire senza rimedio. Ma sembra una leggenda davvero assurda!

La leggenda che sembra avere dell’incredibile

Una credenza popolare sostiene fortemente che le donne con il ciclo mestruale non possano toccare i fiori. Infatti, sembrerebbe che curare le piante in questo momento potrebbe farle morire senza rimedio. E nonostante la scienza non abbia mai e poi mai confermato questa ipotesi, la diceria sembra non volersi fermare. Sono tantissimi coloro che credono che toccare le piante quando si è in quel periodo del mese possa farle appassire, senza possibilità di recupero. Ma, appunto, come sottolineato, si tratta di una leggenda. È sempre bello scoprire le storie del passato, ma ce ne sono alcune che vanno sradicate! Anche perché prove scientifiche a sostegno di questa leggenda, come già detto, non sono mai arrivate!

Ma quella delle piante non è l’unica leggenda

Questa è probabilmente una delle leggende più famose in ambito di ciclo mestruale. Ma non è assolutamente l’unica! Sono tante, infatti, le credenze popolari legate a quel periodo del mese. In molti credono, per esempio che, durante quei giorni, le donne non possano fare il bagno o la doccia. O altri sostengono che, se si dovesse cucinare in quella settimana, il cibo non potrebbe mai e poi mai risultare buono e gustoso.