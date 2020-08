Ci sono in commercio molti rimedi popolari per accelerare la crescita dei capelli, ma l’impacco al peperoncino è considerato uno dei più efficaci. Soprattutto per risolvere i problemi temporanei di debolezza e calvizie. Questo prodotto si trova facilmente in commercio, sotto forma forma di maschera o balsamo, in erboristeria. Ma si può anche risparmiare denaro, preparandolo da soli in casa. Ecco la ricetta giusta, con l’aiuto degli esperti di ProiezionidiBorsa.

Tutto merito della capsaicina

Il peperoncino è molto attivo sul cuoio capelluto. Va bene per molti, ma non per tutti, perchè può anche risultare anche troppo aggressivo. Chi non soffre di intolleranze vedrà rinvigorite le ciocche indebolite e spente. La capsaicina che conferisce al peperoncino il gusto piccante ed amaro, stimola fortemente l’attività circolatoria del cuoio capelluto e il nutrimento dei bulbi capillari. Da sottolineare che il peperoncino è anche ricco sia di carotenoidi, che fortificano i capelli, che di flavonoidi. Questi ultimi sono ottimi per ricostituire le strutture danneggiate. La maschera al peperoncino tonifica i follicoli, migliora il benessere dei capelli deboli, spezzati, fini e sfibrati. E favorisce l’idratazione delle radici.

Meglio una lozione o un infuso?

Curare la calvizie con una maschera ‘caliente’ al peperoncino. Si tratta di un rimedio ottimo per rinforzare la chioma, dopo la colorazione oppure dopo la stiratura alla cheratina. Invece gli uomini lo possono applicare per curare la calvizie, purché presa nella fase iniziale. Per fare un infuso all’alcool, è consigliabile il peperoncino fresco. Per gli impacchi all’olio invece serve il peperoncino macinato. I rimedi all’olio sono più indicati per chi ha la pelle secca o sensibile. Se si crea una lozione alcolica, servono due peperoncini freschi lunghi circa dieci centimetri. Devono stare in infusione quattordici giorni in 100 ml di vodka pura al 40%, senza additivi, in un posto buio e fresco. Per esempio, su uno scaffale, lontano dalle finestre e dalle fonti di calore.

Curare la calvizie con una maschera ‘caliente’ al peperoncino

L’infuso al peperoncino deve essere applicato sulle radici, diluito in proporzione 1/5 con acqua o diluito con un po’ di balsamo senza additivi. Anche nel caso si preferisca la versione con l’olio, si deve sempre usare una proporzione di uno a cinque. Bisogna evitare le lunghezze e privilegiare le radici dei capelli, utilizzando un bastoncino di cotone, oppure un pennello cosmetico. In entrambi i casi è consigliabile coprire la testa con una cuffia per la doccia e avvolgere intorno una sciarpa calda. Sciacquare dopo un tempo di posa da 20 a 45 minuti, ma senza esagerare. E sciacquando invece subito, se il surriscaldamento stimolato dal composto pare eccessivo.