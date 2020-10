È il primo giorno dell’ora solare. Molti di noi, nella notte, oppure al risveglio, hanno messo le lancette indietro ma già sanno a cosa vanno incontro. Purtroppo, 12 milioni di italiani devono curare il mal di sonno per l’introduzione dell’ora solare. Nell’attuale contesto storico, con gli effetti della seconda ondata dell’emergenza Covid-19 aumentano i disagi. Il cambiamento del ciclo del sonno comporta ansia, nervosismo, malumore, mal di testa, tensione muscolare. Adottare precise abitudini alimentari può aiutare a combattere il mal di sonno.

Cosa mangiare

Coldiretti ha allestito un vademecum con i prodotti da consumare. Nell’elenco compaiono pane, pasta e riso, lattuga, radicchio, aglio e formaggi freschi, uova bollite, latte caldo e frutta dolce.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Cosa non mangiare

Gli alimenti da non mangiare sono quelli conditi con curry, pepe, paprika e sale in abbondanza. Inoltre salatini, alimenti in scatola e minestre con dado da cucina.

Andare a letto sazio oppure a digiuno?

Molti italiani si sono chiesti se conviene andare a letto da sazio o a digiuno. L’alimentazione ha una stretta relazione con il sonno. Bisogna trovare un giusto equilibrio. Infatti, ci si addormenta con difficoltà a digiuno. Comunque non va neanche esagerato con il cibo, in particolare con cibi pesanti o con sostanze eccitanti. Di conseguenza meglio evitare cioccolato, cacao, the e caffè per la presenza della caffeina.

Il triptofano

Non tutti conoscono la forza del triptofano. È un aminoacido che favorisce la sintesi della serotonina, il neuromediatore del benessere e il neurotrasmettitore cerebrale che stimola il rilassamento. Lo troviamo nei legumi tipo fagioli, lenticchie e ceci. Oppure in alimenti proteici tipo tacchino, pollo, pesce. Infine in nocciole, arachidi, mandorle, nelle banane oltre a latte di soia.

In effetti, un bicchiere di latte caldo, giusto prima di andare a letto, può essere utile. Spieghiamo il motivo: diminuisce l’acidità gastrica, nemico del sonno, facendo entrare in circolo durante la digestione elementi che favoriscono una buona dormita. Coldiretti per i golosi suggerisce di mangiare un piccolo dolcetto ricco di carboidrati semplici. Infine infusi e tisane dolcificati con miele aiutano a curare il mal di sonno per l’introduzione dell’ora solare.