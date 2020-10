L’algoterpia è un trattamento estetico molto piacevole che arriva direttamente dal Giappone, una terra dove le alghe sono consumate normalmente a tavola, nel sushi e nelle zuppe, al pari della nostra insalata.

L’algoterapia sfrutta le alte concentrazioni di iodio presenti nelle alghe per risolvere i problemi di ritenzione idrica, per sconfiggere la cellulite e per far sparire altri inestetismi della pelle. Le alghe si utilizzano fresche o secche per trattamenti di tipo locale. Scopriamo con gli esperti di salute di ProiezionidiBorsa quali sono le applicazioni più efficaci.

Impacchi e cataplasmi stimolanti

I cataplasmi di alghe sono da sempre un rimedio abbastanza efficace per ridurre la cellulite. Questo genere di impacchi, oltre a sprigionare il loro potere dimagrante a livello cutaneo, stimola l’attività della tiroide, vale a dire la ghiandola di controllo delle cellule grasse.

Le alghe possiedono preziose virtù disinfiammanti. Sono, dunque, preziose anche in caso di circolazione sanguigna lenta e congestionata.

Via la fame con le alghe

Cura la cellulite con l’algoterapia. Non tutti sanno che i trattamenti alle alghe riducono il senso di fame e che favoriscono sensibilmente l’eliminazione dei liquidi tramite la diuresi.

Ciò si traduce, nel corpo femminile, in un progressivo sgonfiamento delle zone critiche, vale a dire quella dell’addome, la circonferenza delle cosce e dei glutei.

Cura la cellulite con l’algoterapia

In alcuni istituti di bellezza l’algoterapia si fa per immersione. Ci si sdraia, cioè, in una vasca da idromassaggio piena d’acqua a temperatura corporea, arricchita di sali minerali, oli essenziali e arbusti marini. I principi attivi vengono assorbiti per contatto.

Volendo, si possono indirizzare onde e getti d’acqua a differente velocità verso i punti più importanti per la circolazione linfatica. Tra questi compaiono le piante dei piedi e la colonna vertebrale, inclusa la zona cervicale.

La sensazione di benessere risulta completa e i benefici di questi trattamenti si diffondono piacevolmente anche alla mente.