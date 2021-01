Carie, sanguinamento gengivale, alitosi, recessione gengivale e bruxismo sono i problemi più comuni quando si parla di benessere e cura dei denti.

Non è solo questione di estetica: un problema che riguarda la bocca merita di essere analizzato con attenzione e risolto al più presto onde evitare stress ed eccessiva sofferenza.

E, poi, chi non desidera avere un sorriso perfetto?

Uno degli obiettivi più importanti è proprio il mantenimento e la cura del sorriso, smettendo di rovinarsi i denti una volta per tutte.

Carie e sanguinamento gengivale

La maggior parte della popolazione mondiale ha sofferto di carie o di sanguinamento gengivale.

Nel caso si rientri nell’una o nell’altra categoria, incide l’alimentazione dell’individuo e la sua igiene orale.

La carie consiste in un’infezione dei tessuti duri del dente e colpisce con più frequenza i molari, gli incisivi superiori e i premolari. Essa agisce lentamente rammollendo i tessuti duri del dente attraverso l’attacco di microorganismi che vivono nel cavo orale.

Nel caso in cui le gengive sanguinano è in corso una gengivite, ossia un’infiammazione delle gengive che comporta la fuoriuscita di sangue e fastidi durante i pasti.

Questo perché il tartaro si deposita tra i denti e si fa spazio tra loro andando a premere contro le gengive. Il colletto gengivale si infiamma e si abbassa, provocando anche un arrossamento della parte interessata.

In entrambi i casi è necessario rivolgersi ad un dentista. Sì ai rimedi naturali, ma principalmente bisogna ascoltare i consigli di uno specialista.

Bisogna fare molta attenzione anche ai cibi che si ingeriscono. Se si è predisposti alla formazione di carie è bene non mangiare cibi ricchi di zuccheri. Nel caso della gengivite bisogna far attenzione agli alimenti piccanti o irritanti. È bene poi utilizzare un collutorio per disinfettare le gengive e uno spazzolino con setole morbide da utilizzare con movimenti dal basso verso l’alto (nel caso dei denti inferiori) e dall’alto verso il basso (superiori).

Per un sorriso più bianco

Questi sono soltanto due dei metodi per la cura del sorriso smettendo di rovinarsi i denti una volta per tutte; nel caso in cui si soffra di alitosi o di bruxismo è bene consultare gli specialisti in materia poiché potrebbero essere coinvolte altre sfere del nostro corpo.

Oltre una corretta igiene orale e un appuntamento bimestrale dal dentista, esiste un metodo fai da te che può sbiancare i denti.

Attraverso l’uso di una pasta realizzata con bicarbonato di sodio e un po’ di acqua minerale, si può ottenere un sorriso più bianco e brillante.

È bene fare un uso moderato di questa attività: è sufficiente praticarla, al massimo, quattro volte l’anno. Questo perché la pasta agisce per abrasione ed un utilizzo sconsiderato causerebbe danni allo smalto.