Cupido favorirà l’amore del Capricorno, Giove riempirà il portafogli del Cancro, ma ci saranno poca fortuna e soldi per questi altri segni

Secondo l’astrologia, i vari pianeti potrebbero influenzare non poco le sorti dei vari segni zodiacali, favorendoli o mettendo i bastoni tra le ruote in particolari momenti dell’anno.

Se Saturno trascorre un periodo in un segno, potremo accorgercene perché influisce sulla nostra parte razionale, sulla saggezza, sul nostro modo di gestire gli affari e fiutare le occasioni d’oro.

Mercurio, invece, indica l’intelligenza, stimola l’emotività e i sentimenti, definendo spesso alcune relazioni.

Tuttavia, è il satellite di Urano, ovvero Cupido ad essere, secondo varie leggende, portatore indiscusso dell’amore. Per gli antichi romani era il dio del desiderio, della passione e dell’innamoramento più profondo, nato dall’amore tra Venere e Vulcano.

Fortuna in amore e finanze

Cupido favorirà l’amore del Capricorno, che si tratti di single o di coppia, i mesi del 2022 porteranno consolidamento per le relazioni o un partner che scatenerà passione e sentimento.

Proprio in questo momento c’è tanta voglia di trovare la strada giusta per quanto riguarda l’amore e le attese, probabilmente non saranno deluse, non ci vorrà poi tanto tempo prima di poter stabilire un equilibrio sentimentale.

Anche il segno dei Pesci riuscirà ad avere delle situazioni amorose di rilievo, dato la grande voglia di condividere momenti speciali con una persona speciale. Giove sarà complice e donerà un’aurea del tutto attraente e ammaliante.

Mentre, con più difficoltà, l’Ariete potrà soddisfare il suo desiderio d’amore e dovrà attendere prima di sentirsi coinvolto in qualche relazione, probabilmente verso maggio.

La fortuna sorride anche al Cancro, almeno a livello finanziario. Grazie a Giove riuscirà a gestire il conto in banca in maniera ottimale, facendo ottimi investimenti e gli acquisti oculati. Tutti i pensieri negativi saranno presto lontani e all’orizzonte solo positività e gioie in arrivo.

Se per molti fortuna e amore saranno alle stelle, per altri ancora c’è da aspettare. Ancora un poco di pazienza prima di avverare i propri sogni.

Tra quelli più sfortunati in amore, il Leone, non è in un buon periodo per la sua relazione o per trovare la dolce metà. L’importante è, però, non perdere l’entusiasmo e la calma, bisogna stringere i denti e sperare che questo momento finisca quanto prima.

I Toro, invece, dovranno fare attenzione alle spese inutili che non portano a nulla, nonostante siano dei grandi risparmiatori. Sarà indispensabile non sciupare i risparmi, per poter affrontare al meglio i mesi di magra.

Pessime notizie per il portafogli della Vergine, non sperperare soldi sarà una priorità, bisogna tenersi stretto il lavoro per non rischiare troppo.

