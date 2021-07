L’autrice di questo amatissimo romanzo è, lei stessa, come l’eroina protagonista del suo romanzo: coraggiosa. È un avvocato che ha deciso di lasciare la professione, una carriera sicura, per dedicarsi a tempo pieno alla scrittura. E ha avuto ragione di farlo poiché i suoi romanzi sono best seller secondo “USA Today”, “Washington Post” e il “Wall Street Journal”.

Il romanzo di cui parleremo è stato l’ebook più venduto nel 2019 su Amazon: “La cacciatrice di storie perdute” di Sejal Badani edito da Newton Compton Editori.

Cuore spezzato e aborto spingono l’eroina nel viaggio esotico più emozionante della vita

La protagonista si chiama Jaya e dopo una brutta delusione d’amore e tre gravidanze interrotte, decide di lasciare la città in cui abita, New York. Intraprende un lungo viaggio alla ricerca delle sue lontane origini in India.

Immediatamente il fascino esotico di quella terra la conquista. È il richiamo del sangue. Tutto parla di lei, la cultura, i colori e i sapori. Nel tentativo però di tracciare la storia della sua famiglia si imbatte in oscuri e lontani segreti.

Segreti che hanno tutt’ora il potere di influenzare il corso degli eventi e della sua vita stessa. Come l’amore clandestino della nonna e la scoperta del coraggio che da sempre ha caratterizzato il carattere delle donne della sua stirpe. Anche lei finirà per scoprire lo stesso spirito indomito.

Sejal Badani come Isabel Allende

Sembra un racconto uscito dalla sapiente scrittura di Isabel Allende. Una saga familiare che si dipana attraverso gli occhi di una protagonista femminile coraggiosa, impaurita e spavalda allo stesso tempo. E come nei romanzi della scrittrice cilena, la scoperta delle origini, delle radici e del sangue sono i terremoti che destabilizzano il corso della vita della protagonista. Nello stesso tempo, questa riscoperta sarà quella che darà un senso alla sua stessa esistenza. Un romanzo da leggere tutto d’un fiato, sotto l’ombrellone, in treno o sul terrazzo di casa per viaggiare con mente e anima.

In queste pagine cuore spezzato e aborto spingono l’eroina nel viaggio esotico più emozionante della vita che le darà la spinta per capovolgere la sua intera esistenza.

Approfondimento: C’è mistero nel best seller dell’estate che scala la classifica dei libri più venduti