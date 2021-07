La nuova frontiera della medicina incontra la moda. Ecco un connubio all’apparenza stravagante eppure vincente grazie al progetto sviluppato da ENEA in collaborazione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma. La maglietta smart che rileva la frequenza cardiaca e l’attività respiratoria dei pazienti.

Sensori a fibra ottica intessuti nelle fibre elasticizzate del capo, facilitano gli esami clinici. È stata inizialmente sperimentata sugli sportivi in particolar modo su ciclisti durante l’allenamento. Nella medicina sportiva questa innovazione è particolarmente apprezzata poiché lascia libero l’atleta di compiere ampi movimenti senza l’impedimento delle cinghie tradizionali.

Cuore, polmoni e ansia sotto controllo grazie alla maglietta smart che esegue il check-up

Le possibili applicazioni di tale innovazione però sono davvero tante, infatti i medici hanno subito evidenziato il vantaggio del suo utilizzo durante le risonanze magnetiche. Pensiamo ai pazienti che soffrono di attacchi di panico e crisi di ansia. Questo esame ha sempre rappresentato un ostacolo per l’analisi medica, per la sua durata e particolarità. Indossando una semplice maglietta invece sarà possibile monitorare la frequenza cardiaca e la respirazione in modo da poter intervenire tempestivamente se il paziente dovesse sentirsi male. Inoltre le fibre ottiche nei tessuti, rispetto ai metodi tradizionali i cui segnali sono disturbati dal campo elettromagnetico, facilitano la lettura della risonanza stessa.

Ulteriori sviluppi del progetto prevedono l’utilizzo della maglietta smart anche durante interventi laser per la rimozione dei tumori. Potrà monitorare i livelli di temperatura. Ma anche l’umidità è un parametro estremamente importante da controllare durante la ventilazione forzata per esempio.

Oppure si pensi a una cura riabilitativa da svolgersi in casa. L’utilizzo di questa maglietta “intelligente” permetterà di monitorare in maniera efficace l’evolversi della terapia e della salute del soggetto.

Non ci rimane che attendere gli ulteriori sviluppi di questa tecnologia che migliorano la qualità del lavoro dei medici e quindi anche della salute stessa dei pazienti. In questo modo cuore, polmoni e ansia sotto controllo grazie alla maglietta smart che esegue il check-up sia in ospedale che a casa.