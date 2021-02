Stiamo parlando di un alimento molto versatile che, in cucina, può essere impiegato sia per preparazioni dolci, sia salate. Il tofu è un alimento che deriva dalla soia fermentata che, in Cina, era già coltivata nel 3000 a.C. Questo alimento è diffuso in quasi tutto l’Estremo Oriente e spesso viene definito formaggio vegetale, perché il tofu si ottiene dalla cagliatura del latte di soia. Oggi vogliamo spiegare perché possiamo avere cuore, pelle e capelli più sani grazie a questo straordinario alimento.

Poche calorie, molte proteine

Il tofu è un’ottima fonte di proteine vegetali tant’è che, infatti, nelle diete vegetariane e vegane viene suggerito come sostituto della carne. È fonte di sali minerali come magnesio, calcio e fosforo che rendono le ossa forti ed è completamente privo di grassi saturi. Parlando invece di apporto calorico, il tofu è un alimento ipocalorico, adatto a chi segue un regime di alimentazione controllato. Si calcola che per 100 grammi di prodotto, il tofu possieda soltanto 76 calorie e ben 15 grammi di proteine vegetali. Vediamo adesso i motivi per cui avremo cuore, pelle e capelli più sani grazie a questo straordinario alimento.

Migliora la salute cardiovascolare e controlla la pressione sanguigna

Il tofu aiuta a combattere il colesterolo ed incide sui livelli di colesterolo HDL, ovvero quello buono: questo condiziona positivamente la salute del cuore e delle arterie. Inoltre, contiene peptidi bioattivi che agiscono come antiossidanti ed antinfiammatori naturali tenendo sotto controllo la pressione.

Ostacola l’obesità e previene il diabete

Dati i bassi valori di grassi saturi e colesterolo, si intuisce facilmente che esso possa essere un valido aiuto nel contrastare l’obesità. Il tofu infatti, derivando dalla soia, possiede un indice glicemico molto basso, cioè pari a 15: per questo motivo il suo consumo è indicato per soggetti diabetici.

Migliora la salute di pelle e capelli

Il tofu contiene il selenio: questo è un minerale importante che protegge il capello dalla caduta favorendone la ricrescita. Inoltre, i suoi omega-3 favoriscono l’ossigenazione dei tessuti nutrendo in profondità la pelle e la proteggono da agenti esterni come i raggi UV e lo smog.

