Molti sanno che l’alimentazione è uno dei capisaldi per vantare una salute di ferro in qualsiasi età della vita. Per questo noi di ProiezionidiBorsa abbiamo spesso spronato i nostri lettori a informarsi sui possibili benefici dei cibi, ma soprattutto anche sugli effetti collaterali che potrebbero provocare. Infatti, prima di apportare dei cambiamenti drastici nel proprio modo di mangiare, è meglio sempre confrontarsi con un esperto. Infatti, intolleranze, patologie pregresse o anche interferenze con medicinali potrebbero rendere un alimento apparentemente innocuo dannoso per il benessere di alcuni soggetti. Detto questo, oggi abbiamo intenzione di parlare di uno dei condimenti più utilizzati all’interno della cucina italiana, l’olio. Questa volta illustreremo i benefici di uno di origine animale. Infatti, cuore in salute, reni in forma e trigliceridi nella norma potrebbero essere gli effetti positivi di questo prodotto. Vediamo insieme nel dettaglio di che cosa si tratta.

Le varietà di olio che più sono indicate per il nostro organismo

Cominciamo a parlare dell’olio a cui tutti siamo abituati, quello di oliva. Questo prodotto, soprattutto nella sua versione extravergine, porterebbe molti benefici all’organismo. Infatti potrebbe aiutare ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo e quindi evitare la formazione delle placche all’interno delle arterie. Quindi quando si va al supermercato è meglio acquistare questo condimento, soprattutto quando lo si utilizza a crudo. Per scegliere il prodotto migliore suggeriamo di leggere l’etichetta, specialmente per scoprire se il suo tasso di acidità rientra in questa percentuale.

Cuore in salute, reni in forma e trigliceridi nella norma grazie a questo preziosissimo olio ricco di omega 3

Passiamo però all’olio a cui abbiamo accennato all’inizio, quello di pesce. Nonostante molte persone facciano fatica ad apprezzarne il gusto, questo liquido ha delle qualità veramente notevoli. Infatti l’olio di pesce è ricco di vitamina F, una sostanza che è nota per proteggere i capelli e la pelle ma anche per ostacolare la formazione di colesterolo e trigliceridi. Quindi potrebbe aiutare a prevenire l’ipertensione e le malattie cardiovascolari. Inoltre, secondo Humanitas potrebbe essere utile per proteggere i reni, ma anche per prevenire la cirrosi epatica. In particolare l’olio di fegato di merluzzo potrebbe essere utile per ridurre i problemi renali causati dal diabete.

Le possibili controindicazioni di questo alimento

Però entrambi gli alimenti possono creare dei problemi. Prima di tutto, come in ogni situazione, se ne sconsiglia l’abuso. La dose massima che si può assumere si attesta a 3 grammi al giorno. È meglio non assumerlo se si incamerano dei farmaci antipertensivi, anticoagulanti e aggreganti.

