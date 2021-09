Tornano le giornate uggiose e i weekend chiusi in casi, ma per fortuna abbiamo Netflix. Il calendario di settembre è pieno di nuovi ingressi, ma anche di tante riconferme. Una ad esempio è “Sex Education”, la terza stagione esce oggi venerdì 17 settembre, oppure il finale di stagione de “La Casa di Carta” che è uscito a metà mese circa.

Però ci sono anche le novità, come è giusto che sia. Ed ecco che per quanto è bella avremo il cuore in gola e gli occhi puntati sullo schermo con questa serie tv di Netflix. Una serie tv dalla grande suspense, piena di segreti e fatti inaspettati.

I telespettatori sono impazziti

Chi ha guardato questa miniserie è completamente impazzito. C’è chi ha finito di vederla in sole due notti, e questo è il potere di un buon prodotto. Inoltre è una miniserie composta da 8 episodi di circa 45 minuti. Le recensioni degli utenti sono praticamente tutte positive, con un voto medio di 4.3 stelle su 5.

“Accattivante e piacevole da guardare, una trama ben fatta”, scrive un utente. “Una brillante miniserie crime drama thriller”, scrive un altro.

Insomma a sentire gli utenti questa miniserie è tutta da vedere. Scritta con l’intenzione di tenerci attaccati allo schermo. Dove ogni puntata è piena di avvenimenti sorprendenti.

Cuore in gola e occhi puntati sullo schermo con questa serie tv di Netflix

La miniserie si intitola “Clickbait” creata da Tony Ayres e Christian White per Netflix. È molto attuale, coinvolge il pubblico e fa vivere la storia intensamente. Siamo nell’era della tecnologia, dove tutto è esposto.

Trama

“Clickbait” racconta la storia di una famiglia benestante americana. La loro vita però cambierà già dalla prima puntata, quando il padre (Nick nella miniserie, ndr) verrà rapito. Il giorno successivo al rapimento, viene caricato online un video di Nick dove confessa di non essere quello che tutti pensano che sia. E che, se il video raggiungerà 5 milioni di visualizzazioni, morirà. Una vera corsa contro il click è quella che farà la polizia per provare a salvare Nick.

Ogni puntata aprirà nuove piste, nuovi scenari e nuove rivelazioni. La famiglia sarà esposta ai media e ai social. I segreti più nascosti saliranno in superficie e la realtà si scontrerà con il mondo finto di Internet. Con una puntata finale che lascerà tutti a bocca aperta. Oppure, come scrivono alcune testate, il colpo di scena finale non riesce ad avere l’effetto sconcertante che si voleva, visto il costante climax ascendente della serie.

Approfondimento

