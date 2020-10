La mania della pelle anni Ottanta e Novanta è tornata, anche a dispetto di chi non ci credeva. Complici il glam di Brad Pitt e Leonardo di Caprio nell’ultimo lavoro di Quentin Tarantino, “C’era una volta a Hollywood”, uscito un anno fa. Cuoio e camoscio ci proteggono e ci riparano dal primo freddo pungente dell’autunno, nei colori di stagione. Tabacco, corteccia, castagna, marron glacè, nero catrame, muschio e cammello sono le tinte da cercare. Grande ritorno di camicie, giubbini e trench da acquistare on line, in boutique e in passeggiata distanziata. Cerchiamoli nei mercatini vintage, con i consigli di stile degli esperti di Moda di ProiezionidiBorsa.

Sensazione animale o ecopelle green

Perfetta la nappa da portare su camicie di raso scivolato o a fior di pelle. I pantaloni sono lunghi a tubo, ma anche al ginocchio, con modelli sagomati anche al vivo, che spaziano dai bermuda alla gonna pantaloni. Per chi ama i capi leggeri, la morbidezza del suède. A tutto green la viscosa sostenibile che imita la pelle, l’ecopelle versatile per i pantaloni vivaci a stampa pitone e la morbidissima alcantara, che del camoscio ha l’aspetto ma non le prestazioni. Si lava delicatamente a mano e in lavatrice e ogni macchia se ne va con un po’ di acqua gassata.

Cuoio e camoscio per un outfit glam a fior di pelle

Il capo più trendy della stagione è indubbiamente la camicia, in pelle oppure a effetto pelle. In entrambi i casi si punta al gran finale a impatto. La camicia ha il colletto rigido e punte aperte o chiuse. Si può indossare oversize oppure slim. Ma è lecito anche portarla aperta su un golfino in alpaca o angora, al posto della giacca. Quando la lunghezza lo consente, la camicia nera di pelle può diventare anche un importante minidress. Chi ha un po’ di coraggio può osare il total look: pantaloni in pelle a vita alta color cammello e camicia sagomata. L’effetto è al tempo stesso glam e rock se si abbinano orecchini a grandi cerchi e stivali severi o a tacco texano. I pantaloni fluidi in camoscio color ghiaccio si portano con sandali alti neri, camicia di pelle e cintura sottile in vita. La borsa ideale è una piccola tracolla rettangolare di nappa sottile con stampa a effetto coccodrillo o lucertola.

Il dettaglio che fa moda

Caccia grossa al dettaglio che fa moda, sul cuoio e camoscio per un outfit glam a fior di pelle. Le tasche applicate di foggia militare vivacizzano la camicia in camoscio marrone castagna. Grande ritorno delle borchie, anche a pioggia, sul giubbotto ‘chiodo’ punk, da portare con il jeans, la shopper in tela anti-acqua e le collane a catena. In colori corteccia e felce, i dettagli a effetto nello stile caccia in montagna e in safari: la pelle plongè, il taglio al vivo e i bottoni artigianali in corno. La chiusura davanti per la sahariana color sabbia da portare con stivali chiari a stampa pitone, pantaloni di suède a tasche laterali, con bottoni a pressione.