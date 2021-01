Le mele sono una vera delizia e, oltre ad essere sane da mangiare fresche, sono uno degli ingredienti base per dolci davvero spaziali.

Tra torte, crostate, frittelle e pancakes c’è davvero l’imbarazzo della scelta, sia per i tradizionalisti che per chi ama la sperimentazione.

Se però vogliamo preparare una ricetta particolare e piuttosto leggera, cuociamo le mele in questo modo per un risultato gustoso e strepitoso.

Le mele in pastella alla cannella vengono cotte in padella e sono davvero uno spuntino perfetto. Inoltre si preparano davvero velocemente.

Ingredienti

Per queste mele golose abbiamo bisogno di:

4 mele;

30g di latte;

2 uova;

2 cucchiai di farina;

½ cucchiaio di cannella in polvere;

burro q.b..

Facoltativamente si possono aggiungere anche 2 cucchiai di zucchero a velo. Se però desideriamo una ricetta più leggera, le mele saranno buonissime anche senza.

Preparazione delle profumate mele in pastella

Cuociamo le mele in questo modo per un risultato gustoso e strepitoso. Per prima cosa dobbiamo lavare e asciugare con cura le mele. Dopo aver eliminato completamente il torsolo tagliamo la mela a fette di circa 1cm di spessore.

Prepariamo ora la pastella. Rompiamo le uova in una ciotola, quindi aggiungiamo anche il latte, la farina e se vogliamo lo zucchero. Con una frusta sbattiamo tutto assieme con cura. Aggiungiamo anche la cannella e mescoliamo creando una pastella uniforme.

In una padella antiaderente nel frattempo mettiamo a sciogliere un po’ di burro. Non ne serve molto, ne basta appena una quantità grande come una noce. Immergiamo una per una le fette di mela nella pastella, ricoprendole completamente. Subito dopo mettiamo le fette di mela nella padella e lasciamole dorare, prima da un lato e poi dall’altro.

Le mele in pastella alla cannella sono pronte! Prima di servirle però diamo un bel tocco finale con una piccola spolverata di zucchero a velo. Mangiamole ancora calde e godiamoci questo sfizioso e delizioso bocconcino.