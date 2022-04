Un impasto soffice e con tante bolle è una grande soddisfazione per chi ama dedicarsi alla cucina. Può trattarsi tanto di ricette dolci che d’impasti salati come pizza, pane e focaccia. Quest’ultima, in particolare, appartiene al grande bagaglio delle ricette tradizionali che da sempre mettono d’accordo tutte le persone sedute attorno al tavolo. Si può decidere di gustarla bianca, con solo olio e origano, oppure condirla con ingredienti come le olive, i pomodorini o i capperi. Ma a scoraggiare è, molto spesso, la lunga cottura in forno, a cui si può rimediare usando un elettrodomestico ben preciso.

Gli ingredienti necessari per la ricetta

200 grammi di farina di semola;

200 grammi di farina 00;

10 grammi di lievito di birra fresco;

260 millilitri d’acqua;

un cucchiaino di zucchero;

un etto di patate lesse;

10 grammi di sale;

un etto di olive;

250 grammi di pomodorini pachino.

I primi passaggi fondamentali

Questa focaccia s’ispira a quella barese e il condimento è a base di olive e pomodorini. Le varianti, tuttavia, potrebbero essere diverse e anche bianche. Si può scegliere l’unione tra tonno e cipolla oppure usare le patate con le olive o con le zucchine. La vera particolarità è che cuoce in 15 minuti questa focaccia senza forno che è una vera delizia.

Per prepararla bisognerà iniziare intiepidendo l’acqua e sciogliendo dentro il lievito di birra insieme al cucchiaino di zucchero. Quindi, setacciare le farine con il sale e aggiungere le patate lesse e l’acqua con il lievito poco per volta.

Ed ecco perché cuoce in 15 minuti questa focaccia senza forno davvero alta e morbida come quella della panetteria

Per ultimo bisognerà incorporare l’olio e tentare di ottenere un impasto ben elastico. Un consiglio per lavorarlo meglio è quello di ungere le dita mentre lo si maneggia. Con queste dosi è possibile ottenere 2 focacce.

Occorreranno 3 ore di lievitazione in un luogo ben caldo per vedere l’impasto crescere di circa il doppio in volume. A questo punto, stendere della carta forno nella friggitrice ad aria e, sopra, metà del panetto. Tentare di aprirlo con le dita e lasciarlo riposare un quarto d’ora. Praticare dei fori con le dita e condire la focaccia con pomodorini, olive, olio e sale. Cuocere per 15 minuti a 200 gradi con la friggitrice in modalità pizza. Ripetere i passaggi anche per l’altra focaccia. Il risultato sarà un impasto soffice, ben alveolato e bolloso.

