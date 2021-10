Si chiude una giornata di festa e di lutto nel mondo della cultura mondiale, che ha atteso con trepidazione l’attribuzione del Premio Nobel per la letteratura. La notizia della scomparsa del famoso filosofo pavese Salvatore Veca ha poi riportato l’attenzione, anche della Redazione Attualità di ProiezionidiBorsa sull’importanza della formazione, anche per la vita e la guida politica nella società.

L’Africa vince il Nobel

Cultura, Nobel ad Abdulrazak Ghrnah. Ma l’Italia piange la scomparsa del filosofo Salvatore Veca. In effetti, il Premio Nobel per la Letteratura 2021 è stato attribuito al romanziere simbolo della Tanzania. Uno scrittore noto per la sua “intransigente e compassionevole penetrazione degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel Golfo tra culture e continenti”. La medaglia d’oro e i 10 milioni di corone svedesi (oltre 1,14 milioni di dollari) verranno consegnati all’autore di dieci struggenti romanzi. Ai quali si affiancano una serie di racconti nei quali si parla della condizione dei rifugiati. Gurnah è stato costretto a lasciare la sua famiglia e a fuggire dal Paese, quando aveva 18 anni. Ha potuto tornare in patria solo nel 1984. È stato professore di letteratura presso l’Università del Kent a Canterbury. I suoi romanzi più famosi sono ‘Paradise’ uscito in Italia con Garzanti.

È scomparso Salvatore Veca, insigne filosofo della politica, protagonista della vita culturale italiana. Il filosofo 77enne, Presidente della Casa della cultura, era nato a Roma nel 1943. Si laureò a Milano con Ludovico Geymonat. È stato a lungo ordinario di Filosofia politica all’Università di Pavia, dove è stato anche Preside della Facoltà di Scienze politiche. Tra le molte altre cariche, è stato inoltre presidente della Fondazione Feltrinelli.

Il cordoglio dell’Università di Pavia

Solenne è stato il cordoglio dell’Università di Pavia per la scomparsa di Veca. “È un grande dolore per l’Università di Pavia e per me”, dichiara il prof. Francesco Svelto, Rettore dell’ateneo pavese. “Pavia – sottolinea il Rettore – è stata per trent’anni il centro della sua carriera accademica. Ordinario di Filosofia politica a scienze politiche, ha partecipato a lungo e attivamente al governo dell’ateneo. È stato preside della facoltà, prorettore alla didattica, garante degli studenti e per dodici anni rettore del Collegio Giasone del Maino”.