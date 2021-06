Per molti la sosta al mare sulla sdraio sulla spiaggia diventa davvero l’unico momento per rilassarsi. Tra gli impegni e preoccupazioni, il desiderio di leggere proprio non c’è stato. Allora si può riscoprire la voglia di leggere un buon libro. Questa volta raccontiamo due libri che forse non sono molto conosciuti. Ancora resteremo come cullati da una magica poesia con questi due preziosi libri da leggere in estate. Stiamo parlando de “La ragazza di carta” di Musso e “La solitudine dei numeri primi” di Paolo Giordano.

La Ragazza di Carta di Musso

Tom Boyd è uno scrittore di grande successo. Ricco e noto. Vive una vita molto bella ma improvvisamente la sua fidanzata musicista mette fine alla storia con lui senza una spiegazione. Tom precipita in una brutta depressione. Una notte compare in forma allucinatoria una splendida ragazza di nome Billie. Si racconta come se la protagonista dei suoi libri improvvisamente fosse caduta dalla pagina di un libro. Sarà grazie a questo sogno che tornerà a scrivere ancora.

Ad un certo punto Billie sa che non può restare a lungo nella realtà e avvisa il suo creatore che deve tornare nel mondo dell’immaginazione. Infatti, lei è una ragazza di carta. Questo è il suo destino a cui non può sfuggire. Tom ripiomba nella disperazione ma la scena finale regala un inatteso finale e un inaspettato lieto fine.

La solitudine dei Numeri Primi di Paolo Giordano

Narra le vite parallele di Mattia e Alice attraverso i percorsi di sofferenza che caratterizzano l’infanzia di entrambi. E anche con ripercussioni anche nell’età adulta. Racconta il dramma di due ragazzi che sono molto soli e simili. È innanzitutto un libro sull’incomunicabilità. L’autore con una bella analogia paragona Mattia e Alice ai numeri primi in matematica. Questi sono quella coppia di numeri rarissima che sono vicini ma anche molto lontani. La scrittura è leggerissima. È un libro che si ama subito. L’autore sceglie un finale molto realistico anche se noi lettori abbiamo sperato fino alla fine che quel mondo di sofferenza potesse essere superato dall’amore. L’autore sceglie una via coraggiosa senza illusioni. Come a dire che l’infanzia rubata crea un solco profondo e irreparabile.

Cullati da una magica poesia con questi due preziosi libri da leggere l’estate

Il primo come il secondo hanno qualcosa di originale. Si consigliano entrambi. Allora buona immersione e buona lettura!