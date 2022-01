Se si è alla ricerca di una ricetta gustosa e salutare capace di mettere d’accordo grandi e piccini, non possiamo non pensare alle polpette. Questo piatto dalla forma simpatica e divertente sarà la carta vincente da utilizzare per convincere a mangiare anche i bambini più difficili.

Perché allora non sfruttare questa fantastica caratteristica per cucinare anche qualcosa di sano e nutriente? I piccoli allora non avranno più scuse, cuciniamo tutti queste speciali polpette così buone e succose da far impazzire.

Tutto il necessario per preparare il nostro buonissimo piatto

800 gr di polpa di granchio;

2 uova;

160 gr di pane raffermo;

2 scalogni;

1 limone;

120 ml di latte;

menta fresca;

prezzemolo fresco;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe.

Innanzitutto, dovremo prendere il pane e sgranarlo in una ciotola insieme al latte per farlo ammorbidire. Subito dopo scoliamolo e strizziamolo, per poi metterlo da parte.

Nel frattempo, sbucciamo e tritiamo gli scalogni e frulliamoli insieme alla polpa di granchio fino ad ottenere un composto omogeneo. Il procedimento non sarà molto lungo, ma dovremo fare attenzione a non lavorare troppo la polpa. In caso contrario potremmo poi avere problemi a compattare le nostre polpette.

Prendiamo ora una ciotola di buone dimensioni e sbattiamoci dentro le uova insieme ad un pizzico di sale e pepe. Aggiungiamo ora il composto di polpa di granchio e scalogno, il pane morbido precedentemente preparato e magari qualche fogliolina di menta tritata. Mescoliamo delicatamente il tutto con un mestolo di legno e aggiungiamo a piacere qualche grattugiata di scorza di limone. Il composto così ottenuto dovrebbe rimanere morbido ma compatto, facilmente lavorabile per il passaggio successivo.

Arrivati a questo punto, bagniamo appena le mani e impastiamo il composto fino ad ottenere delle polpette di circa 4 cm di diametro. Schiacciamole leggermente e mettiamole su una placca da forno rivestita di carta apposita.

Per finire bagniamo le polpettine con un filo d’olio e facciamole cuocere per 20 minuti in forno preriscaldato a 150 °C. Passati i primi 10 minuti della cottura, rigiriamole con una paletta da cucina per ottenere una doratura omogenea.

Una volta pronte, togliamole dal forno e lasciamole riposare per un paio di minuti prima di servirle ancora calde. Il risultato sarà un piatto simpatico e buono come non mai.

