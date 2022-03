Cuciniamo questa buonissima variante di lasagna con salsiccia che piace proprio a tutti, anche a chi è celiaco

La lasagna è sicuramente uno dei piatti più buoni e conosciuti in tutta Italia. Alcuni però, a causa delle loro allergie alimentari non possono mangiarla e gustarla per la presenza di glutine. Oggi allora andremo a vedere una variante per celiaci dal gusto ottimo e sfizioso.

Tutto il necessario per le nostre buonissime lasagne:

250 g di lasagne senza glutine;

300 g di stracchino morbido;

5 salsicce;

200 g di polpa di pomodoro;

60 g di parmigiano grattugiato;

1 spicchio di aglio;

10 cl di vino bianco secco;

extravergine di oliva (abbastanza per soffriggere e rosolare);

200 ml di latte intero;

20 g di burro;

20 g di amido di mais (maizena);

1 pizzico di noce moscata;

sale.

Cuciniamo tutti questa buonissima variante di lasagna con salsiccia che piace proprio a tutti, anche a chi è celiaco

Per iniziare prendiamo una padella antiaderente e mettiamo l’aglio a soffriggere per un minutino con giusto un cucchiaio di olio. Uniamo poi la polpa di pomodoro leggermente salata e lasciamo a cuocere a fiamma dolce per almeno 10 minuti. Assaggiamo sempre per correggere i sapori e, se la polpa si asciuga troppo, uniamo un poco d’acqua.

Nel frattempo, prepareremo la besciamella senza glutine: facciamo allora sciogliere il burro in un pentolino a fiamma molto bassa per poi toglierlo dal fuoco e unire l’amido di mais. Nel mentre che stiamo mescolando uniamo il latte freddo a filo e facciamo attenzione che non si formino grumi. Facciamo addensare la salsa fino ad aver raggiunto una buna consistenza e poi spegniamo il fuoco per salare e aggiunger la noce moscata.

A questo punto speriamo la salsiccia e sgraniamo in un’altra padella per farla rosolare per 5 minuti con un filo d’olio. Verso la fine della cottura sfumiamo con il vino e lasciamo per bene ad insaporire a fuoco spento.

A questo punto, in una ciottola uniamo, la salsiccia allo stracchino e alla besciamella e mescoliamo con una forchetta, aggiustando poi il tutto di sale.

A questo punto mettiamo a sbollentare le sfoglie di lasagna e cominciamo a fare gli strati partendo dal fondo di una pirofila. Alterniamo la pasta al composto con besciamella e al sugo fino ad esaurimento degli ingredienti.

Ultimi passaggi

Per finire, copriamo il tutto con besciamella, pomodoro e cospargiamo di formaggio prima di mettere in forno.

Inforniamo a 180 C e facciamo cuocere per 20 minuti fino a che non si sarà formata la crosticina. Ecco allora che se cuciniamo tutti questa buonissima variante di lasagna con salsiccia faremo un piatto buonissimo e fragrante come non mai.

