Mangiare in modo sano senza sprecare né inquinare è possibile. Tutto sta nel conoscere i buoni accorgimenti, ottimizzare sulla spesa e seguire un’igiene incontestabile.

Questa filosofia di vita ecologica ed economica ha degli effetti benefici direttamente sulla salute, vediamo quali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

I benedici dello stile di vita ed alimentazione senza sprechi

Riuscire ad avere un buon equilibrio alimentare grazie ad alimenti freschi e più ricchi di sostanze nutritive. Bisogna scegliere quindi i giusti produttori magari a kilometro zero e scartare i prodotti industriali.

Cucinare senza sprechi si può fare seguendo questi 5 consigli quotidiani. Questo ci permetterà di assumere delle vere sostanze nutritive e avere energie a sufficienza per la nostra vita. In più si ridurranno i rischi di malattie eliminando le tossine inquinanti e gli additivi che si trovano nella maggior parte dei prodotti. Non sprecare la pelle, le bucce e le parti che di solito gettiamo per trasformarle in ricette gustose sbizzarrendo la creatività.

Cucinare senza sprechi si può fare seguendo questi 5 consigli quotidiani

Vediamo in 5 passi come cambiare la nostra quotidianità per uno stile di vita e alimentare più sano.

Innanzitutto, pianifichiamo i pasti, sarà il miglior modo per combinare i giusti alimenti per una dieta completa.

In seguito, cambiare le abitudini nel fare la spesa preferendo certi negozi, certi mercati e produttori. Meglio preferire i prodotti non confezionati nella plastica, meglio utilizzare buste di cartone o di stoffa quando facciamo la spesa.

Distinguere la data di scadenza dalla data di durabilità minima che riguarda certi alimenti come biscotti, caffè, pasta. Questi non sono pericolosi e tossici se consumati dopo tale data.

Riutilizzare tutto a partire dalle bucce, rametti, torsoli, semi. Anche gli scarti di pesce, le ossa animali tutto può essere utilizzato per una zuppa, un brodo o una ricetta di recupero.

Conservare tutto a breve e lungo termine in frigo, nei giusti contenitori e a buona temperatura.