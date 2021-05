Quando vogliamo cucinare qualcosa di gustoso e croccante, spesso lo facciamo friggere. Ma sappiamo bene quanto possa essere fastidioso l’odore che si propaga per la cucina con questo metodo di cottura. Per questo motivo a volte rinunciamo a gustare i nostri piatti preferiti, per non infestare tutta la casa.

Da questo momento in avanti, però, potremo cucinare tutti gli alimenti fritti che desideriamo. Basta adottare questo piccolo e furbo trucco fatto in casa. Cucinare senza la puzza di fritto sotto il naso è possibile grazie a questo straordinario rimedio della nonna totalmente gratis.

Il decotto elimina odori

Ciò che faremo è preparare un decotto che eliminerà ogni odore. Lo faremo in una manciata di secondi e utilizzeremo solo ingredienti naturali.

Ecco tutto ciò di cui avremo bisogno:

foglioline di prezzemolo

chiodi di garofano

qualche foglia di alloro

Il procedimento è molto semplice ed immediato. Iniziamo mettendo nell’olio delle foglie di prezzemolo con il cibo che andremo a friggere. Già questo dovrebbe aiutarci ad affievolire il cattivo odore. Una volta che avremo finito la frittura, facciamo bollire all’istante dell’acqua in un pentolino, aggiungendo le foglie di alloro e i chiodi di garofano.

Questi ingredienti naturali dovrebbero assorbire la puzza che esce dalla padella. Potremo così cucinare tutte le patatine, le polpette o il pesce che vogliamo senza preoccuparci. Cucinare senza la puzza di fritto sotto il naso è possibile grazie a questo straordinario rimedio della nonna totalmente gratis.

Due consigli di cottura

Se ci si sta chiedendo quale sia l’olio più adeguato per friggere, la risposta è semplice. È l’olio di oliva. Questo perché, oltre che ad essere molto sano e saporito, è estremamente resistente alle alte temperature.

Durante la frittura è poi importante che l’olio sia ben caldo, ma non deve friggere. Per capire se possiamo finalmente adagiare in padella gli alimenti, basta mettere nella padella unta un pezzo di pane. Se notiamo delle bollicine allora avrà raggiunto la corretta temperatura di frittura.

