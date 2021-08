Se abbiamo comprato queste alette di pollo prima di cucinarle e gustarle è meglio pensarci due volte, ma forse anche tre. Infatti, bisogna cucinare queste alette di pollo potrebbe essere dannoso se si è allergici a questa bevanda. La prima cosa da fare, quindi, è capire di quale lotto stiamo parlando, della marca, del supermercato e del tipo di allergene. Insomma, le solite procedure ma che risultano fondamentali. In questo modo evitiamo di mangiare dei prodotti che potrebbero danneggiare la nostra salute.

Stiamo parlando di un particolare lotto dell’azienda Findus delle alette di pollo da 500 grammi. Infatti, il lotto interessato è quello L110922A14 con data di scadenza Aprile 2022. Ma perché la Findus lo sta segnalando? In realtà, i soggetti che dovrebbero evitare di mangiare queste alette di pollo sono le persone intolleranti o allergiche al latte, poiché potrebbero esserci delle tracce di latte.

Il latte è un allergene e quindi deve essere scritto sull’etichetta. Su questo prodotto, invece, non era presente come allergene, ma erano presenti solo orzo e grano/frumento. Se non si è allergici al latte o comunque intolleranti allora si possono mangiare. Ma se si hanno dei dubbi è meglio evitare.

Sempre meglio controllare

Non sempre si è a conoscenza di questi ritiri, però è sempre meglio controllare. Spesso le comunicazioni partono dalle aziende stesse, altre volte invece all’interno dei supermercati vengono attaccati dei fogli con su scritto i prodotto ritirati. Spesso questi si ignorano, invece è sempre meglio controllare quali sono i prodotti incriminati, perché magari uno di quelli è finito nel nostro carrello della spesa e poi nella nostra dispensa. Alla fine controllare non ci fa perdere molto tempo, ma anzi potrebbe salvarci la vita ed evitare di mangiare cibi non idonei.

