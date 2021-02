Cucinare non sarà più una perdita di tempo, con questo facile trucchetto

Parliamo di una tecnica da sfruttare soprattutto quando si è indaffarati, sommersi dal lavoro, quando le settimane passano senza neppure accorgersene. Un ottimo rimedio per non sacrificare la salute, a vantaggio di meno sani piatti pronti, è il “meal prep”.

È un sistema semplice e veloce che consiste nel preparare e organizzare anticipatamente, più precisamente in un giorno specifico, il menù e i pasti della settimana.

Si dedicano solo poche ore alla preparazione per poi trovare gli alimenti già pronti o semi-pronti quando è il momento di mangiare.



Ci sono poche e semplici regole da rispettare affinché questa tecnica possa funzionare e divenire il salvagente delle nostre giornate.

Regola 1: stilare il menù settimanale.

Programmare ciò che si ha intenzione di mangiare è fondamentale per avere le idee chiare su cosa cucinare e per l’assemblaggio dei piatti. Indicare le pietanze portanti dei piatti scelti, come i cereali e le fonti proteiche. L’ 80 % di questi piatti saranno preparati prima, altre cose come il pesce e la carne al momento.

Regola 2: scegliere quando cucinare.

Scegliere il giorno in cui si potranno dedicare alla preparazione dei piatti almeno due ore, per preparare in anticipo quello che sarà consumato nei giorni seguenti.

Regola 3: stilare una dettagliata lista della spesa.

È quasi fatta

Scelto il menù e fatta la spesa della settimana, non bisognerà fare altro che cuocere le quantità di cereali, legumi e verdure e poi conservarli in frigorifero, in appositi contenitori, per coprire i pasti dell’intera settimana.

Avendo gli alimenti già pronti sarà difficile cedere a tentazioni impulsive dettate dalla fame. È un ottimo rimedio per chi segue un regime alimentare specifico e per le famiglie numerose, in quanto ogni membro avrà la possibilità di scegliere ciò che preferisce abbinare al proprio pasto, semplicemente scongelando o riscaldando.

Questa tecnica permetterà non solo di mangiare correttamente senza cedere ad inutili tentazioni, ma sarà soprattutto un modo per ottimizzare il tempo. Un bene prezioso che è sempre fugace.

Insomma, cucinare non sarà più una perdita di tempo, con questo facile trucchetto.

