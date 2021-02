Cucinare le uova in versione light senza perderne il gusto 

Dopo che per anni abbiamo creduto che le uova alzassero il colesterolo, teoria ultimamente smentita, ci siamo accorti della loro importanza a tavola. Fonte essenziale di proteine ed energia, le uova sono presenti in moltissime diete dimagranti e conservanti. Ovviamente, nelle loro versioni più leggere. Vediamo, quindi in questo articolo dei nostri Esperti come cucinare le uova in versione light senza perderne né il gusto. Analizzando, inoltre i nutrienti specifici e benefici di questo alimento.

Quali sono i sistemi per cuocere le uova in maniera light

Quali sono quindi i migliori sistemi per cucinare le uova in maniera leggera, beneficiando dei nutrienti? Secondo la scienza dell’alimentazione, il modo migliore e più leggero per cuocere le uova, senza perdere proteine e vitamine è quello alla coque. Quando, infatti parliamo di cucinare le uova in maniera leggera, non ci riferiamo tanto alle calorie, ma al processo digestivo. Immergere l’uovo nell’acqua fredda e condurlo all’ebollizione è in assoluto la forma più digeribile. Oltretutto, ricordiamo che quando cuociamo troppo le uova, rischiamo di perdere per strada i suoi nutrienti.

Ottimo anche il sistema delle uova strapazzate

Secondo miglior sistema per cuocere le uova e assumerle in versione digeribile è farle strapazzate. Una ricetta semplice e veloce che piace molto anche ai nostri bambini, soprattutto con l’aggiunta del pomodoro. Se non inseriamo grassi e ingredienti calorici, magari solo con l’aggiunta di un goccio di latte, le uova strapazzate sono altamente digeribili e mantengono virtù e proprietà.

I valori nutrizionali

Cucinare le uova in versione light senza perdere il gusto, significa anche e soprattutto appropriarsi dei loro valori nutrizionali. Tra questi, sicuramente le proteine naturali, che nelle uova raggiungono e sorpassano spesso quelle della carne. Ricordiamo che gli aminoacidi essenziali contenuti nelle uova sono fondamentali per i muscoli, i tessuti, le cellule e le ossa. Ma, è molto importante anche la ricchezza delle due vitamine A e B presenti, che si prendono cura della nostra pelle e dei nostri capelli. Mangiare uova aiuta quindi a mantenerci giovani, ma anche a rinforzare il nostro sistema immunitario.

