Chi di noi ama cucinare sa bene quanto sia divertente sperimentare e cimentarsi in ricette sempre nuove. Generalmente, ci affidiamo alla stagionalità per scegliere che cosa cucinare.

In inverno, gli ortaggi a disposizione sono diversi ma considerati poco stuzzicanti. La sfida infatti spesso è riuscire a portare in tavola qualcosa che sia sano, ma al tempo stesso invitante e goloso.

Proprio per questo motivo oggi vogliamo parlare di un ortaggio tipico del mese di gennaio: la cicoria. Quest’ortaggio si presta bene non solo a classici contorni, ma anche a primi piatti cremosi ed irresistibili.

Se generalmente la cuciniamo ripassata in padella oppure la facciamo lessare, con questa ricetta vedremo come possa diventare deliziosa se usiamo il forno.

Infatti, cucinare la cicoria al forno con le patate non è mai stato così facile e bastano soli 15 minuti. Se stiamo cercando una ricetta semplice, veloce ma anche gustosa, questo piatto è perfetto per noi.

Chi vuole saperne di più e scoprire quali ingredienti occorrono e le fasi di preparazione, dovrà continuare a leggere la ricetta.

Ingredienti

500 g di cicoria;

2 patate;

1 rotolo di pasta sfoglia;

4 acciughe;

1 peperoncino;

2 uova;

sale q.b.;

pepe q.b.

Iniziamo occupandoci delle patate. Laviamole, sbucciamole e ricaviamo delle fette sottilissime usando una mandolina. Facciamole sbollentare per 5 minuti mentre puliamo la cicoria.

Laviamola con cura sotto l’acqua corrente rimuovendo ogni residuo di terra. Togliamo la base del cespo, la parte finale dei gambi e tagliamola a pezzetti piccoli. Trasferiamola in un tegame pieno d’acqua leggermente salata e lasciamola sbollentare per qualche minuto.

Quando la cicoria si sarà ammorbidita, lasciamo che perda l’acqua di cottura. A questo punto, preriscaldiamo il forno a 200 gradi. Mettiamo in un recipiente le patate a fette, la cicoria sbollentata, le uova, il sale e il pepe. Puliamo le acciughe e il peperoncino, tagliamoli a pezzetti ed aggiungiamoli al resto.

Stendiamo su una teglia il rotolo di pasta sfoglia, bucherelliamolo con i rebbi di una forchetta e versiamoci sopra il composto. Ripieghiamo i bordi ed inforniamo. Lasciamo cuocere questa torta salata per 15 minuti nel forno e sforniamola per assaporarla insieme alla famiglia e agli amici.

Consigli

Se troviamo la cicoria troppo amara, possiamo risolvere il problema usando qualche piccolo trucchetto. Inoltre, possiamo decidere di rendere questa torta salata un vero e proprio piatto unico aggiungendo della carne tritata o della salsiccia al condimento. In questo caso, consigliamo però di passare la carne per qualche minuto in padella in modo che la cottura al forno risulti perfetta.

