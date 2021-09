Sottolineiamo spesso negli articoli della nostra Redazione quanto sia importante la cottura dei cibi. Non solo nella riuscita del piatto stesso, ma anche per mantenere una certa leggerezza. Ci sono esempi di verdure a bassissimo contenuto calorico, che possono invece diventare una vera e propria bomba per la nostra linea. Questo a causa del condimento, ma anche della cottura. È lo stesso principio per il quale i dietologi consigliano le cotture a vapore o sulla piastra. Ecco, allora qualche suggerimento utile per cucinare in modo sano ma gustoso le verdure cotte col trucco dei migliori chef.

Più di un obiettivo

Parlare di cucinare e cuocere in modo sano significa essenzialmente raggiungere alcuni obiettivi. A livello pratico, il primo è cercare di non rinunciare al sapore. Quello che forse rappresenta però il più importante è non perdere il contenuto di nutrienti. Accade infatti spesso che attraverso i vari procedimenti di cottura il nostro cibo si impoverisca di vitamine, fibre e antiossidanti. Ecco, allora che dal lavaggio alla cottura, soprattutto le verdure devono essere preservate il più possibile nella loro integrità.

Cucinare in modo sano ma gustoso le verdure cotte col trucco dei migliori chef

Il sistema probabilmente più sano di cuocere è quello a vapore. Probabilmente è anche quello meno saporito, ma le verdure lesse sono particolarmente indicate nel mantenimento dello stato di salute. Dobbiamo, però stare anche attenti ai tempi di cottura. Cuocere a vapore non significa infatti lasciare le verdure in pentola e dimenticarsele. Infatti, uno dei motivi per i quali potremmo storcere il naso con le verdure a vapore, sta proprio nell’eccesso di cottura. Esagerare significa infatti non solo disperdere i nutrienti, ma anche perdere gusto e croccantezza originale dell’alimento.

Un sistema antico ma sempre valido

C’era una volta un sistema di cottura salutare ma anche gustoso. Le nostre nonne amavano infatti stufare le verdure, soprattutto per mantenere il sapore in caso di cotture più lunghe. Fuoco basso, coperchio sulla pentola e un po’ d’acqua per stufare le verdure, permettendo loro di rilasciare l’acqua. Il sistema più valido perché le verdure si cuociano nella loro umidità, rimanendo comunque saporite e praticamente integre.

La cottura al forno

Uno di sistemi ancora oggi più pratici per cuocere le verdure è quello di utilizzare il forno. Parliamo soprattutto di determinate verdure come patate, cipolle, zucchine e peperoni. Fondamentale, però è riuscire a non sbagliare la temperatura, altrimenti rischiamo di asciugare eccessivamente il nostro piatto, perdendone i benefici. Se non vogliamo rischiare di seccare e bruciare le nostre verdure, utilizziamo una teglia da forno con un goccio d’acqua sul fondo.

Approfondimento

