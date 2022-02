Un’alimentazione sana ed equilibrata dovrebbe includere tanti tipi di alimenti, come consigliano gli specialisti. In Italia si può scegliere tra tante varietà di verdure e frutta, ma anche l’apporto di carboidrati è assicurato da tanti tipi di preparazioni. Pensiamo al pane, alla pizza, alla pasta anche fresca, senza dimenticare biscotti e innumerevoli tipi di dolci. Carni e pesci si possono cucinare seguendo ricette tradizionali o moderne. Pensiamo, ad esempio, al tacchino o al pollo.

Il tacchino, in particolare, è un volatile diffuso in gran parte del Mondo e di cui si sfruttano sia la carne che le uova. È molto famoso quello ripieno preparato negli Stati Uniti d’America per la festa del Ringraziamento, ma oltre che intero, si possono cucinare il petto o la coscia. La carne del tacchino è molto ricca di proteine e ferro e non è molto grassa. Sarebbe quindi consigliata dai nutrizionisti sia per i ragazzi che per gli adulti, soprattutto gli anziani. Inoltre, date le sue proprietà, aiuterebbe in caso di anemia. In alcuni casi, inoltre, può essere inserita nelle diete a basso regime calorico e per chi svolge un’intensa attività sportiva.

Cucinare il tacchino in padella e non in forno con questa gustosa ricetta, invece del solito pollo, delizierà il palato e contrasterebbe l’anemia

Una ricetta classica col tacchino prevede la sua cottura al forno. Per beneficiare delle proprietà della sua carne in modo più veloce, però, si può anche cuocere in modo diverso. Ecco una ricetta facile per 4 persone:

500 g di fettine di petto di tacchino;

farina;

un limone biologico;

100 ml di vino bianco;

rosmarino;

uno spicchio d’aglio;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe.

Innanzitutto, bisognerà tagliare le fette di tacchino in pezzetti. Mettere in una ciotola della farina con un pizzico di sale e versarvi i bocconcini. In una padella fare scaldare dell’olio extravergine d’oliva con uno spicchio d’aglio e poi mettervi la carne. Dopo qualche minuto, togliere l’aglio e versarvi il vino bianco, il succo di un limone biologico e una grattugiata della sua scorza. Lasciare cuocere e poi aggiungere del rosmarino tritato e del pepe. Appena il tacchino è pronto, impiattare e versarvi sopra il liquido di cottura. Ecco come cucinare il tacchino in padella. Sarebbe bene accompagnare questo secondo piatto con un’insalata mista di verdure, finendo il pasto con della frutta. Infatti, acido folico e vitamina C in essi contenuti sarebbero utili nel processo di assorbimento del ferro e nella produzione dei globuli rossi, contrastando, quindi, l’anemia.