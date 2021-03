Alcune ricette sono tanto deliziose quanto davvero poco conosciute. Per esempio, in Emilia c’è un piatto davvero gustoso che non tutti conoscono. Si tratta della bomba di riso, una vera e propria leccornia. E quindi, oggi vediamo come cucinare il riso come pochi sanno fare con questa ricetta da leccarsi i baffi. Il procedimento è piuttosto semplice e, seguendo tutti gli ingredienti, potremo servire a tavola un piatto davvero unico!

La bomba di riso, questi gli ingredienti per realizzare la ricetta emiliana

Per cucinare questo delizioso piatto emiliano, serviranno:

500 gr di riso;

50 gr di burro;

200 gr di prosciutto cotto a fette;

100 gr di formaggio dolce;

1 mozzarella;

parmigiano;

200 gr di panna da cucina;

pepe nero.

Per il ragù, dovremo procurarci anche:

200 gr di macinato di carne di manzo;

150 gr di macinato di carne di maiale;

mezza salsiccia macinata;

80 gr di funghi porcini;

passata di pomodoro;

vino bianco;

1 cipolla.

E ora, vediamo come cucinare il riso come pochi sanno fare con questa ricetta da leccarsi i baffi.

La preparazione della bomba di riso

Iniziamo dal ragù. Facciamo soffriggere in una pentola la cipolla con un cucchiaino di olio di oliva e, dopo un po’, aggiungiamo le tre carni macinate. Bagnamo il tutto con del vino bianco e lasciamo sfumare. E ora potremo aggiungere il sale, il pepe e la passata di pomodoro.

Tiriamo a cottura il ragù con dell’acqua calda e, quando sarà cotto, aggiungiamo i funghi e lasciamo sul fuoco per 30 minuti.

E adesso passiamo al riso. Per prima cosa, muniamoci di uno stampo da forno con bordi alti e un buco al centro. Imburriamone i lati e foderiamole con le fette di prosciutto cotto e poi con quelle di formaggio. Intanto mettiamo il riso a cuocere in una pentola con dell’acqua e scoliamolo dopo circa 8 minuti. Condiamolo con il burro, la mozzarella, il parmigiano e la panna e mischiamo bene tutti gli ingredienti. Poi, versiamo il tutto nello stampo e copriamo la parte superiore con i lati del prosciutto cotto che rimangono al di fuori dello stampo.

Rivestiamo il tutto con un foglio di alluminio e mettiamo a cuocere a bagnomaria nel forno a 180° per 25 minuti. Quando sarà trascorso il tempo, copriamo il riso con un piatto e capovolgiamo il tutto. E la bomba sarà pronta! Adesso basterà riempire il buco nella palla di riso con il ragù che abbiamo preparato e servirlo in tavola.