Tra tanta frutta e verdura tra cui scegliere in inverno troviamo anche il broccolo siciliano, chiamato anche broccoletto. Quest’ortaggio è coltivato in molte regioni del Sud e ha una forma compatta e di un bel verde intenso. La parte che si sfrutta è quella più evidente, ossia, le sue infiorescenze. Protagonista di tanti gustosi piatti, può essere una valida alternativa ai soliti antipasti oppure un ottimo secondo. Vediamo come.

Cucinare il broccolo siciliano preparando un antipasto e un secondo piatto sarà davvero facile con queste ricette

Flan di broccolo siciliano

Ingredienti

800 g di broccoli siciliani;

250 ml di panna da cucina;

3 uova;

pangrattato;

sale e pepe;

grana o parmigiano;

prezzemolo.

Pulire i broccoli e cuocerli in acqua bollente salata. Appena cotti, bisognerà scolarli e metterli in una ciotola. Rompere le uova, aggiungere il pepe e il prezzemolo e lavorare tutto con una forchetta, schiacciando un po’ il broccolo. Aggiungere la panna e continuare a mescolare. Versare il composto in alcune formine imburrate e spolverate di pangrattato e alla fine coprire con un po’ di formaggio. Cuocere in forno a 180 gradi per 20 minuti.

Secondo con broccolo e salsiccia

500 g di broccolo siciliano;

500 g di salsiccia;

aglio;

250 ml di panna;

sale;

olio extravergine d’oliva.

Pulire e lessare il broccolo. Togliere dal fuoco prima della completa cottura, scolare e mettere da parte. Prendere la salsiccia, toglierla dal budello e sbriciolarla in una ciotola. In una padella con dell’olio far indorare un aglio e poi toglierlo, versare la salsiccia sbriciolata e quasi a cottura ultimata aggiungere il broccolo. Dopo qualche minuto, se si desidera, si può aggiungere della panna da cucina. Togliere dal fuoco e impiattare.

Ed ecco le polpettine

500 g di broccolo siciliano

100 g di grana o parmigiano;

200 g di provola;

un uovo;

mollica di pane;

pangrattato;

sale e pepe.

Dopo aver pulito e lessato i broccoletti, scolarli e metterli in una ciotola, insieme all’uovo, al formaggio grattugiato, un po’ di mollica di pane, un pizzico di sale e di pepe. Amalgamare bene tutto. Tagliare a cubetti la provola. Ora bisognerà fare le polpettine e inserirvi un cubetto, chiudere bene e passarle nel pangrattato. Poi friggere le polpette ben sigillate in olio caldo.

In qualunque modo si preparino, i broccoletti siciliani faranno un figurone a pranzo o a cena.

