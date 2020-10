Se non avete mai provato la cucina cinese, forse penserete che non sia il momento adatto per cominciare a farlo. In realtà stiamo parlando di una delle cucine tradizionali più antiche e rispettose nell’uso degli ingredienti. È vero anche che ormai la cucina orientale è stata fuorviata dall’economia alimentare occidentale e dagli all you can eat. Trovare una vera taverna cinese non è così difficile se si vive in città come Roma, Milano o Torino. Tra le ricette base più golose ci sono dumpling e i bao buns, entrambi la versione orientale del nostro pane.

I bao sono piccoli e tondi, di un bianco candido. Quando li avrete provati non riuscirete più a farne a meno.

Ma se non siete dell’umore di andare al ristorante cinese a provarli, ecco la ricetta per Cucinare i morbidi paninetti cinesi al vapore a casa propria.

Ingredienti e preparazione

a) 320 g di farina di forza 100W

b) 30 g di zucchero semolato

c) 4 g di lievito di birra secco

d) 170 g di acqua

e) 20 g di olio d’oliva

f) Sale q. b.

Il procedimento per dar vita ai soffici bao buns è semplicissima e vi darà soddisfazioni. Per prepararli dobbiamo unire in una ciotola gli ingredienti secchi, zucchero, farina e lievito. Preparare l’acqua tiepida e metterla in una brocca dove scioglieremo un pizzico di sale. Aggiungere all’acqua e sale l’olio e mescolare. Versiamo a filo i liquidi fino a quando l’impasto comincerà a staccarsi dalle pareti della ciotola continuando a mescolare.

Questo passaggio si chiama incordatura.

Ora ungiamo il ripiano di lavoro con dell’olio e con l’impasto formiamo una palla. Ungiamo anche una ciotola e metti la pasta che rimarrà a lievitare coperta da pellicola. Lasciare lievitare per due ore.

Dopo che il tempo è trascorso, infariniamo il ripiano e lavoriamo l’impasto creando un cilindro da cui ricaveremo 10 pezzi tondi di 50 g ciascuno. Anche le piccole pezzature dovranno riposare e lievitare per mezz’ora.

Ora dobbiamo formare i buns con l’aiuto di un mattarello. Ricaveremo 10 dischetti. Ognuno deve essere ripiegato su se stesso e all’interno andrà inserito un pezzo di carta forno. In questo modo la forma sarà quella di un piccolo panino.

Lasciamo lievitare per un’ora. Ora possiamo cuocerli a vapore per 15 minuti. Ci sono varie modalità di cottura a vapore anche senza la vaporiera, quindi non allarmatevi. Quando i vostri buns si saranno sollevati saranno pronti.

Cucinare i morbidi paninetti cinesi al vapore a casa propria ti farà scoprire la bontà dei bao. Provateli farciti con ingredienti sia dolci che salati.