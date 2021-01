Il fungo é un tipo di alimento che si adatta a un’infinitá di ricette. E quello che noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre oggi é davvero un piatto squisito, adatto a ogni occasione. Cosa c’é di diverso rispetto ad altre ricette a base di funghi? Beh, un ingrediente insospettabile che renderá questo piatto davvero unico. E si tratta proprio della birra. Ecco perché cucinare i funghi aggiungendo questo ingrediente li renderá deliziosi !

Funghi alla birra, un piatto gustoso

Per cucinare questi buonissimi funghi alla birra, serviranno i seguenti ingredienti:

500 gr di funghi champignons

150 ml di birra chiara

1 spicchio d’aglio

pepe

100 gr di prezzemolo

5 cucchiaini di olio extravergine di oliva

sale

E adesso, vediamo i passaggi necessari per realizzare questo gustossimo piatto.

Come preparare questo piatto insolito

Per prima cosa, bisogna pulire bene i funghi, eliminando ogni possibile residuo di terra. Per farlo, un panno bagnato sará piú che sufficiente. Ora, bisognerá affettarli in verticale, facendo attenzione che ogni fetta sia abbastanza sottile. Nel mentre, su una padella, si dovranno mettere lo spicchio d’aglio e l’olio extravergine di oliva. E, quando l’olio sará caldo, sará il momento di aggiungere i funghi, mescolandoli ogni due minuti. E adesso arriba il momento dell’ingrediente segreto: la birra. Sará necessario, infatti, sfumare i funghi con questa bevanda. Quando la si verserá nella padella, bisognerá alzare la fiamma per qualche secondo, in modo tale che la birra evapori. Dopo si potrá riabbassare la fiamma al minimo.

Dopo aver aggiunto sale e pepe a paicimento, bisognerá coprire la padella con un coperchio, e lasciar cuocere per circa un quarto d’ora. Quando i funghi saranno cotti, bisognerá solo spargervi sopra del prezzemolo tritato, et voilá! Ecco una ricetta buonissima da servire in ogni occasione!

