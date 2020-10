Mangiare regolarmente uova (anche un uovo al giorno) significa apportare al proprio organismo diversi benefici in quanto si assumono grassi, proteine nobili e vitamine (B,B12 e K2).

Le uova strapazzate, possono sembrare semplici da fare, ma ci sono degli accorgimenti da seguire, per cucinarle in modo perfetto.

Le varianti per la preparazione sono tante, ma ora andiamo a conoscere la ricetta base delle uova, strapazzate in padella e a bagnomaria.

Vediamo gli ingredienti che servono per cucinare delle uova strapazzate perfette e soffici.

Ingredienti per una persona

1 noce di burro;

un pochino di latte o panna per cucinare;

sale;

pepe;

2 uova freschissime.

Il burro può anche essere sostituito con l’olio di oliva.

Procedimento

Le uova vanno sgusciate all’interno di una ciotola e mescolate un pochino con la forchetta, in modo da amalgamare i tuorli con gli albumi.

Nel frattempo, lasciare sciogliere una noce di burro in una padella, versare le uova, regolare la fiamma al minimo e mescolare.

Mescolare continuamente, fino a che si noterà che le uova si siano addensate. Toglierle dal fuoco, continuando a mescolare. Aggiungere il latte o la panna, le erbe aromatiche, il sale e il pepe. Versare le uova nel piatto e servirle calde.

Metodo a bagnomaria per cucinare delle uova strapazzate perfette e soffici

E’ un metodo alternativo, per cuocere le uova in modo “dolce”. Questo tipo di preparazione, richiede un tempo maggiore rispetto alla cottura in padella e bisogna essere presenti, poiché serve rigirare di continuo.

Procedimento

Versare le uova precedentemente mescolate in un pentolino, posizionato su una casseruola colma di acqua bollente. Cominciare a mescolare fino a quando le uova non si saranno rapprese.

Le uova preparate con questi metodi sono buone sia da sole che accompagnate con molti altri ingredienti. Si possono preparare uova strapazzate ai funghi, al formaggio e con qualsiasi tipo di verdura.