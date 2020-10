Le palline di cocco sono una squisitezza unica. Su questo crediamo non ci sia bisogno di discutere. Insomma, chi non le ama? E saper cucinare un dessert con questa base quando magari si hanno ospiti a cena, può sembrare un’impresa. Ma ti sveliamo un segreto. Non è assolutamente difficile come appare! Infatti, basta avere davanti agli occhi ricette semplici da eseguire per stupire tutti. In questo articolo ti presentiamo una ricetta facile e veloce per un dolce appetitoso. Portalo in tavola e stupisci i tuoi ospiti! E, quindi, cucina queste palline di cocco come dessert per lasciare tutti i tuoi ospiti a bocca aperta!

Ingredienti

Ecco tutti gli ingredienti necessari:

15 palline di cocco

250 grammi di farina di avena

100 grammi di fiocchi di cocco

90 grammi di zucchero a velo

2 cucchiai e mezzo di cacao in polvere

100 grammi di burro

mezzo bicchiere di acqua fredda

110 grammi di cocco in scaglie in superficie

1 cucchiaio di zucchero vanigliato

Ecco come preparare questo delizioso dessert che lascerà a bocca aperta tutti i vostri ospiti

Per prima cosa, mescola gli ingredienti secchi. Poi, trita il burro. Non smettere fino a che l’impasto non è completamente omogeneo! E, solo in quel momento, potrai aggiungerlo alla ciotola, con anche l’acqua fredda.

Ora, arrotola tutto l’impasto in piccole palle rotonde. Se vuoi fare davvero bella figura, cerca di fare attenzione e di renderle tutte della stessa grandezza! Spargi poi le scaglie di cocco sulla superficie delle palline e, adesso, lascia che si induriscano in frigo.

Et voilà. Il gioco è fatto. E il vostro dessert mozzafiato è pronto per essere servito! Perciò, cucina queste palline di cocco come dessert per lasciare tutti i tuoi ospiti a bocca aperta!

