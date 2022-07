Quando si tratta di cucinare qualcosa di buono, non è necessario avere a disposizione ingredienti particolari. In estate, poi, spesso preferiamo preparazioni poco elaborate ma che puntino su gusto e freschezza. Fortunatamente, da questo punto di vista possiamo sempre fare affidamento sulla pasta, un mezzo perfetto per valorizzare pochi ingredienti genuini.

In questo caso i protagonisti saranno i pomodori, per dare freschezza e acidità, e i gamberi, per donare al piatto la loro dolcezza. Tutto, però, sarà reso più interessante e leggero dalla scorza di limone e dalle erbette fresche.

Per questo tipo di ingredienti, l’ideale è utilizzare un tipo di pasta come le trofie. Non ci resta, quindi, che mettere insieme questi semplici ingredienti per preparare un piatto straordinario.

Ingredienti

500 g trofie fresche;

250 g pomodorini datterini;

20 g concentrato di pomodoro;

400 g gamberi;

scorza di limone;

1 spicchio di aglio;

1 peperoncino fresco;

prezzemolo q.b.;

basilico q.b.;

olio extravergine d’oliva q.b.;

sale fino q.b.;

pepe nero q.b.

Cuciamo le trofie in padella con ingredienti di mare e dell’orto

Iniziamo lavando i pomodorini per poi tagliarli a metà. Nel frattempo, riscaldiamo una padella ampia con un filo d’olio. Aggiungiamo anche uno spicchio d’aglio e del peperoncino a piacere, possibilmente fresco. Impostiamo il fornello al minimo e lasciamo rosolare il tutto così da insaporire l’olio.

A questo punto, possiamo rimuovere l’aglio e mettere in padella i pomodorini. Adesso è il momento di alzare la fiamma saltando i pomodorini per pochi minuti, finché non avranno rilasciato un po’ dalla loro acqua. Spezzettiamo il basilico e aggiungiamolo ai pomodori insieme a un pizzico di sale. Spegniamo il fornello e versiamo tutto in una ciotola.

Ora, mettiamo dell’acqua a bollire per la pasta e occupiamoci dei gamberi. La cosa migliore sarebbe usarli freschi e dovremmo quindi rimuovere l’involucro e il filamento nero che li percorre, perché darebbe un gusto più amaro al piatto. Ora, asciughiamo la padella che abbiamo utilizzato in precedenza e versiamoci nuovamente dell’olio. Riaccendiamo il fornello impostando una fiamma alta.

Gli ultimi passaggi

Quando la superficie sarà ben calda, aggiungiamo i gamberi. Facciamoli dorare su più lati per pochi minuti, stando attenti a non cuocerli troppo. In effetti, in questa fase potremmo anche lasciarli parzialmente crudi. Infatti, è arrivato il momento di aggiungere i pomodorini, da mischiare bene insieme ai gamberi. Poi, scoliamo la pasta e buttiamola direttamente in padella ancora al dente. Ricordiamo di conservare due mestoli di cottura così da aggiungerli al tutto, insieme al prezzemolo tritato e alla pasta di pomodoro.

Quando le trofie saranno cotte perfettamente, versiamo un filo d’olio e del pepe. Infine, grattugiamo la buccia di un limone biologico e mischiamola insieme agli altri ingredienti. Ecco fatto, la pasta perfetta per l’estate è servita.

La prossima volta che non sappiamo cosa preparare, quindi, cuciamo le trofie in padella e saremo sicuri di stupire ospiti e non solo. Non ci resta che mettere quasi tutto in lavatrice, facendo attenzione a non rovinarla inserendoci gli oggetti sbagliati.

