Dopo una giornata lunga passata al lavoro, l’ultima cosa che si desidera è cucinare. Ecco che ci lanciamo sui prodotti d’asporto, che magari non sono così sani come sembrano e mangiamo male.

Un’idea per ritrovare la voglia di cucinare senza sporcare troppo la cucina sono queste crudités di zucchine e pomodoro.

Come dice il titolo, è un’insalata a crudo di zucchine e pomodoro, facilissima da fare e molto nutriente, grazie anche alla presenza della frutta secca che va a donare croccantezza al nostro piatto.

Può essere preparata in qualunque periodo dell’anno, visto che sia che le zucchine che i pomodori si trovano durante tutto il corso dell’anno.

Ingredienti

6 zucchine grandi lunghe;

5 pomodori da insalata freschi;

100 gr di anacardi non salati;

100 gr di nocciole già sbucciate;

il succo di 3 limoni;

100 gr di pistacchi non salati;

basilico;

olio d’oliva;

sale.

Crudités di zucchine e pomodoro

Per prima cosa, laviamo bene le zucchine, priviamole delle estremità e tagliamole a listarelle sottilissime, magari con l’apposito strumento da cucina. Prepariamo la marinatura mettendo in una ciotola il succo dei tre limoni e il sale. Sciogliamo bene il sale dentro il succo di limone. Mettiamo le zucchine in una ciotola e irroriamole con questa marinatura, lasciandole da parte perché spurghino della loro acqua naturale.

Prendiamo i pomodori e, tolte le estremità, tagliamoli prima per il lato lungo e poi a cubetti molto piccoli.

Prendiamo tutta la frutta secca, mettiamola in un sacchetto da cucina e pestiamola con l’aiuto di un bicchiere. Scoliamo quindi le zucchine dalla loro marinatura, strizziamole e adagiamole su di un piatto da portata. Aggiungiamo al piatto da portata i pomodori e la frutta secca triturata. Per guarnire il piatto, prima di servirlo in tavola, aggiungiamo il basilico tritato in modo fine e un filo d’olio a crudo su tutto il piatto.

Se necessario, regolare bene di sale prima di servire le nostre crudités di zucchine e pomodoro.