Basta con le solite tartine al salmone affumicato, sono spesso poco originali. In realtà, ci sono delle alternative perfette in ogni stagione che prevedono l’utilizzo di pochi ingredienti. Il risultato però è assicurato, grazie ad un abbinamento di sapori bilanciato e originale. Un esempio perfetto sono questi crostini e tartine sorprendenti per un antipasto last minute perfetti per la cena di Capodanno.

Gli ingredienti necessari sono tutti facilmente reperibili e possono essere assemblati in pochi secondi. Infatti, questi antipasti sono freddi e non c’è quindi bisogno di dedicare del tempo alla loro cottura. Dopotutto, quando si tratta di soddisfare tanti ospiti, il tempo per cucinare sembra non bastare mai. Ecco allora la soluzione ad almeno uno dei nostri problemi e che lascerà tutti soddisfatti.

Ingredienti

pane 8 fette; pecorino semi stagionato 100 g; guanciale affettato 100 g; miele 1 cucchiaino; mela rossa 1; noci 8; composta di cipolle q.b.; rosmarino 1 rametto.

Crostini e tartine sorprendenti per un antipasto last minute perfetti per la cena di Capodanno

Per questa ricetta l’ideale sarebbe utilizzare del pane tipo baguette, che dà consistenza e sapore agli stuzzichini. Allo stesso tempo, potremmo decidere di accorciare ancora di più i tempi ricorrendo a dei crostini preconfezionati. L’importante è non utilizzare un pane blando come il pancarré.

Tagliamo quindi il pane a fettine di circa 1 o 2 cm e tostiamolo velocemente in forno. Altrimenti, possiamo utilizzare fornetti elettrici o una semplice padella.

Nel frattempo, laviamo accuratamente la mela, soprattutto considerato che appartiene ai frutti su cui vengono più spesso utilizzati i diserbanti. Poi tagliamola a spicchi sottili, così avremo il tanto giusto di dolcezza e acidità e non saremo disturbati dalla buccia.

Poi tagliamo delle sottili striscioline di formaggio, oppure sostituiamolo con un caprino fresco che dovremo semplicemente spalmare sul crostino. In questo caso però ricordiamoci di non fare le nostre tartine con troppo anticipo, per evitare di ammorbidire il pane. Altrimenti, mettiamo il salume alla base così da fare da barriera.

Adesso mettiamo insieme gli ingredienti. Mettiamo il pecorino o il caprino, mezzo gheriglio di noce, il guanciale e le mele. Completiamo l’opera con un filo sottile di miele e una cimetta di rosmarino fresco. Il sapore forte e la grassezza del guanciale e del pecorino si bilanciano grazie all’acidità e alla freschezza della mela e alla dolcezza del miele.

Non dimentichiamoci di accompagnare questo capolavoro con il vino più adatto. Ecco come sceglierlo seguendo i semplici consigli degli esperti.