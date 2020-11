Una delle colazioni più comuni di sempre, le crostatine confezionate sono state tra i prodotti più gettonati dei più piccini, anche per la merenda. Dal sapore goloso del cioccolato, le crostatine fatta in casa rappresentano decisamente una prelibatezza più genuina di quelle industriali e con zero conservanti. Di seguito, l’occorrente per circa 10 crostatine al cioccolato.

Ingredienti

150 g di pasta frolla;

80 g di cioccolato fondente, oppure crema di nocciole (la Nutella andrà benissimo);

latte q.b.;

stampi per crostatine;

coppapasta.

Crostatine al cioccolato fatte in casa per la gioia dei bambini. Procedimento

Realizzare le crostatine al cioccolato con questa ricetta semplice sarà un gioco da ragazzi. Un ottimo pretesto per condividere con i bambini un momento di svago in cui possono essere loro stessi gli aiutanti perfetti in cucina. Stendere con il matterello la pasta frolla sul piano di lavoro. Con un coppapasta, creare dei dischetti di pasta frolla. Questi ultimi dovranno essere inseriti negli stampini imburrati e infarinati. Con le dita far aderire bene la pasta sfoglia ai bordi ed eliminare la pasta in eccesso. A questo punto, in un pentolino, inserire il cioccolato fondente e far sciogliere a bagnomaria per qualche minuto.

Una volta raffreddato versare negli stampi sulla pasta frolla. In alternativa, spalmare la crema di nocciole che più si preferisce. Infine, prendere il latte e spennellare leggermente ad una le crostatine. Infornare in forno già caldo e far cuocere le crostatine alla temperatura di 180° per circa 15 minuti. Una volta cotte, sfornare le crostatine e lasciarle raffreddare. Pian piano sfilare le crostatine dagli stampi e disporle su un vassoio. Per decorare le piccole e golose creazioni, una spolverata di zucchero a velo ed il gioco è fatto.

