Crostate e biscotti d’alta pasticceria grazie ai 3 preziosi consigli di un famosissimo chef per preparare una sublime pasta frolla

La pasta frolla è un ingrediente base della pasticceria. Esistono tantissime tipologie di dolci; eppure, ci sono preparazioni di base che sono sempre le solite. Oltre alla pasta frolla, pensiamo ad esempio anche al pan di Spagna, alla crema pasticcera e alla crema al mascarpone. Per realizzare un buon piatto, sia esso dolce o salato, è importante usare ingredienti di prima qualità e conoscere i passaggi corretti della procedura da seguire.

Spesso si sente dire che in cucina ci vuole fantasia. Ciò è sicuramente vero, ma solo in parte. In alcuni casi, infatti, occorre essere molto precisi: nella scelta degli ingredienti, nelle quantità e nell’ordine in cui gli stessi vengono tra loro assemblati. Basta anche solo un’imprecisione, per rovinare la nostra creazione. Questa regola è fondamentale soprattutto per i piatti tradizionali e per le preparazioni base, come gli impasti (dolci o salati che siano).

La regina di tante golose delizie

La pasta frolla è un impasto molto versatile. Di certo, a sentirla nominare, subito viene in mente la crostata, che possiamo farcire in svariati modi, a seconda dei gusti e delle stagioni. In inverno, infatti, è perfetta per golose farciture con cioccolato, crema di nocciole e crema cotta. Molto consigliata anche questa, leggera e pronta in 5 minuti. In estate, la pasta frolla è la base ideale per coloratissime crostate di frutta fresca. La pasta frolla, però, non serve solo per le crostate. È l’impasto base anche per realizzare simpatici biscotti, di ogni forma e con ogni tipo di farcitura.

Gli ingredienti base della pasta frolla sono molto semplici: farina, zucchero, burro, uova e lievito. Per chi poi lo gradisse, si può anche aggiungere qualche goccia di essenza aromatica. Di solito si utilizza la vaniglia. In alternativa, molti adoperano anche la scorza grattugiata di un limone oppure di un’arancia. Come si accennava però all’inizio, per la buona riuscita di una preparazione culinaria, molto dipende soprattutto dai passaggi tecnici in fase operativa.

Crostate e biscotti d’alta pasticceria grazie ai 3 preziosi consigli di un famosissimo chef per preparare una sublime pasta frolla

Nelle prossime righe andremo a svelare alcuni preziosi consigli da tener presente quando si sta preparando la pasta frolla. Attenzione, non stiamo per consigliare i classici segreti della nonna. Stiamo infatti per rivelare delle piccole chicche svelate da Iginio Massari, considerato il più grande Maestro Pasticcere italiano nel Mondo. In altre parole, stiamo per svelare tecniche di altissima pasticceria.

Per prima cosa, occupiamoci del burro. Molti lo utilizzano freddo da frigorifero. In realtà, per una crostata eccezionale, il burro deve essere piuttosto morbido ma non plastico. Per quanto riguarda lo zucchero e gli eventuali aromi da aggiungere, questi vanno lavorati per bene, ma facendo attenzione a non montarli. Infine, concludiamo con una perla di saggezza sul sale. Tutti sappiamo che, nei dolci, ci va sempre un pizzico di sale. Nel caso della pasta frolla, quasi tutti tendono ad aggiungerlo nella farina, insieme al lievito. Questo è sbagliato. Secondo il grande pasticcere, il sale andrebbe disciolto nelle uova. Seguendo questi semplici ma preziosi consigli, potremo realizzare crostate e biscotti d’alta pasticceria.

