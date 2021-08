La crostata di mele è un classico della cucina del nostro Paese. Ci ricorda gli odori e i sapori della cucina della nonna. Se però vogliamo darle una marcia in più, creandone una versione più fresca, non possiamo non provare questa ricetta. Infatti, grazie ad essa riusciremo a realizzare una crostata rustica mela e mascarpone talmente buona da non poterne più fare a meno. Vediamo di quali ingredienti abbiamo bisogno e come prepararla.

Ingredienti

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

160 g zucchero di canna fine;

225 g farina;

25 g amido di mais;

1 uovo;

300 g mascarpone;

125 g burro freddo;

15 g estratto di vaniglia;

1/2 bustina di lievito;

300 g mele tagliate a cubetti;

cannella q. b.

Una crostata rustica mela e mascarpone talmente buona da non poterne più fare a meno

In una ciotola mettiamo la farina setacciata, 100 grammi di zucchero, l’uovo, l’estratto di vaniglia e il burro. Incorporiamo per bene ogni ingrediente e poi aggiungiamo il lievito setacciato. Lavoriamo velocemente per evitare di riscaldare troppo il burro facendolo sciogliere. Per evitarlo possiamo raffreddare le mani o mescolare il composto con un mestolo in legno. Quando l’impasto sarà piuttosto liscio e compatto avremmo raggiunto il risultato sperato. Se invece è troppo appiccicoso abbiamo bisogno di lasciarlo in frigorifero per 30 minuti. Passato questo tempo avremo ottenuto una pasta frolla perfetta.

Adesso ci dobbiamo occupare della farcitura. In una padella cuociamo le mele e lo zucchero rimasto per un paio di minuti. In un’altra ciotola, invece, mescoliamo mascarpone, amido di mais e cannella. Quando le mele poi si saranno raffreddate possiamo aggiungerle al composto.

Adesso stendiamo 2/3 della frolla sul fondo di uno stampo da 22 cm, dopo averlo unto con il burro. Creiamo anche un bordo abbastanza alto per contenere il ripieno. Versiamo all’interno il composto e utilizziamo la pasta frolla rimasta per creare le classiche decorazioni da crostata e sbizzarrirci con la fantasia. Mettiamo in forno ventilato per circa 45 minuti al 180 gradi.

Approfondimento

Gli errori da evitare ma che tutti fanno preparando una crostata