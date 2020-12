Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le nocciole sono uno degli ingredienti più gettonati nella cucina di tutto il mondo. Sono versatili e si prestano bene sia a dolci che al salato. Sono anche regine indiscusse delle tradizioni natalizie, con i loro torroni e i loro dolci composti esclusivamente da noci e nocciole.

Questa crostata di nocciole, ottima per il tè, è un buon dolce che accompagnerà bene una merenda per i bambini o un’occasione speciale per gli adulti.

La ricetta è di facile preparazione e molto rapida e soprattutto è versatile per portare in tavola un dolce inaspettato.

Vediamo come prepararla insieme.

Ingredienti

400 gr di farina 00;

4 tuorli;

125 gr di zucchero;

150 gr di burro;

mezzo bicchiere di latte;

scorza di limone;

una bustina di lievito per dolci;

400 gr di nocciole sgusciate;

4 albumi;

300 gr di zucchero;

un bicchierino di rum;

un bicchierino di latte;

2 cucchiaini di lievito per dolci.

Crostata di nocciole, ottima con il tè

Preparare la pasta della crostata. Versare in una ciotola la farina col burro e il lievito. Si dovrà ottenere una farina sabbiosa. Aggiungere quindi i tuorli, lo zucchero, il latte, il limone e il sale. Impastare bene il tutto e amalgamare bene il tutto.

Far riposare questa simil frolla in frigo per circa un’ora.

Montare quindi gli albumi a neve con lo zucchero e aggiungere le nocciole tritate, il lievito sciolto nel latte e il rum.

Prendere la pasta e stenderla, per poi metterla in uno stampo imburrato e infarinato.

Bucherellare con una forchetta la pasta. Versare il ripieno e livellare bene con una spatola.

Preriscaldare il forno a 180° in modalità statica.

Infornare la crostata e farla cuocere per circa un’oretta.

Quando sarà pronta, sfornarla e farla raffreddare completamente prima di servirla agli ospiti.

Se lo si desidera, si può decorare la crostata di nocciole con ciuffi di panna montata fresca.