Ci sono dei giorni in cui si ha voglia di dedicarsi un dolce cioccolatoso ma senza il minimo rimorso.

Se questo è quel giorno, allora la ricetta della crostata di cacao e nocciole super facile senza uova né latte per un risultato sorprendentemente goloso realizzerà il desiderio.

Senza proteine di origine animale, quindi vegan friendly, con pochissimo zucchero, questa crostata darà anche un tocco scenografico alla tavola per un tè o una merenda. Un dessert per grandi e piccini senza troppi peccati di gola.

Cacao, nocciole, crema e cioccolato fondente

Questa crostata è composta di tre strati: la base, la crema e la copertura.

Ingredienti per la base:

150g di farina integrale,

40g di zucchero di canna;

10g di cacao in polvere;

1 cucchiaino di bicarbonato;

scorza di limone;

50g di olio di oliva.

Per la crema:

35g di farina 00; 50g di malto d’orzo; 1 stecca di vaniglia; 250ml di bevanda di soia.

Per la copertura:

50g di cioccolato fondente; 30g di nocciole in granella; 1 cucchiaio di malto; 10ml olio di mais o d’oliva.

Procedimento

Come primo passo per fare la crostata preparare la frolla impastando gli ingredienti elencati velocemente. Aggiungere un pizzico di sale e dell’acqua per avere un composto morbido e formare un panetto. Avvolgerlo in pellicola e mettere a riposo nel frigo per mezz’ora.

Scaldare il latte di soia insieme alla bacca di vaniglia (o in polvere) e una scorza di limone. Unire il malto e la farina setacciata in un pentolino e versare il latte poco a poco eliminando la vaniglia e la scorza. Mescolare con una frusta fino a quando il liquido si addensa per 5 minuti circa. Trasferire la crema in una ciotola e lasciare raffreddare.

Mettere nel mixer olio e malto e una spolverata di farina fino a ottenere un composto granuloso. Unire il cioccolato in scaglie e le nocciole tritate.

Ora bisogna stendere la pasta frolla e ricoprire una teglia rotonda, precedentemente unta con olio e infarinata. Foderare bene con la pasta frolla e bucherellare la pasta.

Preriscaldare il forno a 180°C. Nel frattempo adagiare la crema preparata all’interno della crostata e ricoprire con il misto precedentemente preparato di nocciole e cioccolato. Infornare per circa 35 minuti.

Ecco pronta la crostata di cacao e nocciole super facile senza uova né latte per un risultato sorprendentemente goloso.