Le crostate sono tanto facili da fare quanto buone da mangiare. Sono uno dei capisaldi della pasticceria e ne esistono infinite varianti, anche a estro di chi cucina e vuole cimentarsi con nuove ricette.

La crostata amaretti, ricotta e caffè, un trionfo di sapore, è una crostata molto gustosa che unisce la delicatezza della ricotta al sapore deciso del caffè e alla croccantezza dell’amaretto.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Molto versatile, si presta bene come inizio perfetto di giornata o break durante il pomeriggio, per darsi la ricarica giusta con il caffè contenuto in essa.

Vediamo come realizzare la crostata amaretti, ricotta e caffè, un trionfo di sapore.

Ingredienti

2 uova;

100 gr di zucchero;

100 gr di olio di semi di girasole;

buccia di limone;

mezza bustina di lievito per dolci;

300 gr di farina;

1 uovo;

50 gr di zucchero;

100 gr di amaretti tritati;

500 gr di ricotta;

5 cucchiai di caffè.

Crostata amaretti, ricotta e caffè, un trionfo di sapore

Per prima cosa, bisogna preparare la frolla della crostata. In una ciotola quindi, unire le uova, lo zucchero e l’olio di semi. Mescoliamo bene con una spatola per ottenere un composto cremoso. Setacciamo la farina, il lievito per dolci e la buccia di limone e aggiungiamola al composto.

Continuiamo a mescolare finché non si avrà una pasta lavorabile con le mani. Riporre in frigo una mezz’ora la pasta frolla così ottenuta.

Fare il caffè con la moka e triturare gli amaretti nel mixer, si dovrà ottenere una polvere sottile.

Versare la ricotta con lo zucchero in un’altra ciotola capiente e mescolare per ottenere una crema liscia e prima di grumi. Incorporare l’uovo e continuare a mescolare per bene. Aggiungere quindi la polvere di amaretti e il caffè e ottenere una crema liscia e omogenea.

Prendere la frolla dal frigo e stenderla sulla spianatoia con l’aiuto di un mattarello.

Ungere e infarinare uno stampo per crostate e porvi la frolla. Riempire la pasta frolla con la crema e livellare bene. Accendere il forno a 180° statico e cuocere la crostata per circa 40 minuti, finché non diventerà dorata.

La nostra crostata è dunque pronta per essere servita in tavola. A piacere, spolverizzare con zucchero a velo.