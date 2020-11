Il rito delle tapas in Spagna è uguale al nostro aperitivo. Si comincia nel tardo pomeriggio e, accompagnata da una bevanda alcolica, si spizzica qui e là cibo servito sotto forma di tapas.

Molto spesso, il cibo delle tapas è una miniatura di piatti più grandi e importanti. Una ricetta che vale la pena proporre sono le croquetas de jamon alla madrilena, perfette per l’aperitivo.

Sono crocchette di prosciutto e besciamella, fritte e servite durante l’aperitivo per allietare gli ospiti.

Vediamo come realizzare le croquetas de jamon alla madrilena, perfette per l’aperitivo.

Ingredienti

100 gr di jamon o prosciutto crudo molto grasso;

50 ml di olio d’oliva;

50 gr di farina 00;

400 ml di latte;

1 cipolla piccola;

aglio liofilizzato;

2 uova;

pangrattato;

olio di semi.

Croquetas de jamon alla madrilena, perfette per l’aperitivo

Tritare la cipolla e metterla in una pentola dal fondo spesso con l’olio e l’aglio liofilizzato.

Aggiungere la farina a pioggia e, con l’aiuto di una frusta, mescolare bene per evitare che si formino grumi.

Quando la nostra cremina sarà pronta, preparare il prosciutto.

Tagliare a cubetti il prosciutto crudo e aggiungerlo al composto nella pentola e farlo amalgamare bene con gli altri ingredienti. Quando sarà tutto ben amalgamato, aggiungere il latte a filo.

Portare il latte a ebollizione finché non comincerà a diventare denso. Ci vorranno circa dieci minuti per questo passaggio.

Far raffreddare e mettere il tutto in una ciotola. Trasferire il composto in frigorifero per una mezz’ora al massimo.

Ora, con l’aiuto di un cucchiaio, prendere una parte del composto, sagomarla col cucchiaio e buttarla prima nelle due uova sbattute e poi nel pan grattato. Formare quindi delle crocchette piccine. In una padella, aggiungere l’olio di semi e portarlo alla temperatura giusta per friggere.

Friggere le crocchette finché non saranno dorate da entrambi i lati e asciugarle su carta da forno.

Le nostre croquetas de jamon alla madrilena, perfette per l’aperitivo, sono dunque pronte. Mangiarle ben calde.