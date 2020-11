La Francia influenza da sempre la cucina del mondo e ha una delle pasticcerie più sviluppate di tutta Europa. In Francia ci sono scuole di cucina, di pasticceria e di ricevimento che dettano le regole in Europa ed esportano nuovi modi di mangiare in tutto il mondo. Si potrebbe dire che la Francia, come l’Italia, è il centro nevralgico della cucina mondiale.

Anche per quanto riguarda lo street food, la Francia non è seconda a nessuno e ha ricette abbordabili e realizzabili da tutti. Il croque monsieur, un appetitoso sandwich, è un piatto dello street food francese che ha avuto molto seguito e molte imitazioni.

Come si realizza il croque monsieur

Il croque monsieur, un appetitoso sandwich, non è altro che un toast arricchito da besciamella.

Vediamo come realizzarlo assieme. Le dosi riportate sono per quattro persone.

Otto spesse fette di pancarrè;

otto fette di prosciutto cotto;

200 gr di groviera grattugiato;

burro qb;

300 gr di latte intero;

30 gr di burro;

noce moscata qb;

30 gr di farina;

sale.

Per prima cosa bisogna fare la besciamella. In un pentolino va scaldato il latte mentre in un altro va sciolto il burro. Quando il burro è sciolto, aggiungere a pioggia la farina, mescolando con una frusta per ottenere una cremina. Versare il latte caldo nel tegame e mescolare, aggiungendo la noce moscata e il sale. Quando sarà addensata, spostare la besciamella in un altro contenitore.

Grattugiare la groviera. A questo punto si può assemblare il panino. Prendere il pane e spalmarci sopra il burro e la besciamella. Stendere le fette di prosciutto cotto, due per panino, e aggiungere la groviera. Coprire con un’altra fetta di pancarrè spalmata di burro e aggiungere altra groviera.

Cuocere in forno a 215° per circa 10-12 minuti.

Servire i panini caldi e filanti.